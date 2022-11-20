科技日报记者?吴纯新?通讯员?周婷

“安全可控是第一位的，这个国产的数据库符合我们的需求，会后就去武汉具体洽谈合作事宜。”11月19日，在第二十四届中国国际高新技术成果交易会（以下简称高交会）湖北展区，多位参会采购商对湖北带来的达梦分布式数据库项目很感兴趣。本届高交会上，湖北一批科技成果集中亮相，其中10项获得优秀产品奖。

本届高交会以“科技改革驱动创新，科技创新驱动发展”为主题，聚焦战略性新兴产业和未来产业，集中展示前沿技术创新成果，并组织开展成果发布、产品展示、交易洽谈、投融资对接等系列活动。湖北展团以“打造全国科技创新高地，建设全国构建新发展格局先行区”为主题亮相。

展区紧紧围绕湖北优势产业，聚焦科技创新动能，湖北省科技厅择优组织先进制造、数字经济、现代农业、大健康等领域的技术成果参展：从全球首台360°小动物活体全身光声断层成像系统全环光声成像系统（PAT），到重量轻，体积小，功耗低，稳定性高的激光通信机100系列；从填补国内高端无人机机载激光雷达的技术空白的激光雷达系统，到能够快速采集铁路两边构筑物与轨道的距离，确保行车安全的三维全要素采集车……集中展示湖北最新科研成果和创新产品，彰显湖北高新技术产业优势和特色。

据悉，由湖北省科技厅牵头组织的湖北展团已连续七年获得优秀组织奖和优秀展示奖。本次高交会，远贝 超强超低衰减大有效面积光纤、达梦分布式数据库、柔性加热膜、小动物活体全身光声断层成像系统、空间消毒机器人、SYH-GM9000三维全要素采集车等10个参展项目获得优秀产品奖，其中，柔性加热膜和小动物活体全身光声断层成像系统评为大会亮点项目，激光通信系统亮相大会优秀创新产品展示区。

(责编：王震、陈键)

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