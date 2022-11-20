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“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动助力老年人融入数字生活

2022年11月20日09:34 | 来源：新华社
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　　新华社北京11月19日电　为积极应对人口老龄化，中国科协、中国银行、中国联通日前联合印发方案，共同开展“银龄跨越数字鸿沟”科普专项行动，满足老年人对信息素养、数字技能和金融知识等方面的需求，切实解决他们在高频生活场景中智能应用的现实困难，助力老年人走进数字时代、享受智慧生活。

　　根据方案，科普专项行动重点围绕交通出行、看病就医、金融理财、购物、就餐等高频应用场景，面向老年人普及智能技术应用和金融常识，助力提升信息素养和数字技能。到2025年，初步构建起上下联动、多元参与、广泛覆盖的老年人科学素质提升服务体系，使老年人数字技能稳步提升，金融知识显著增加，防范金融和电信诈骗意识和能力明显增强。

　　方案明确，各级科协和中国银行、中国联通共同选拔一批专业人员组成师资队伍，研发通用培训教材。依托老年科技大学等平台开设不同层次的培训班，开展精准服务。鼓励各地围绕智能手机常用软件和高频应用场景，开发具有地方特色的老年智慧生活全媒体课程和实用微课，切实帮助老年人提升智能技术运用能力。

　　同时，依托有条件的科技场馆、基层网点和营业厅举办讲座、沙龙等活动，开设金融知识、智能手机应用及智慧家庭等课程，编制发放知识手册。利用网络平台等加强金融和信息通信科普资源建设和宣传推广，生产、汇集一批数字化科普资源，推出一批适老化公开课，推广一批优秀案例。

　　方案还提出，组建“银龄跨越数字鸿沟”科技志愿服务队伍，进社区、进乡村、进养老机构，面向老年人特别是社区空巢老人、农村留守老人等特殊群体开展科技志愿服务和情感支持，并鼓励亲友、村(居)委会等提供相应帮助。支持老科技工作者、老专家、老教师等志愿参与教学培训和科普活动，形成“以老带老、银龄互助”的特色模式。

(责编：王震、陈键)
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