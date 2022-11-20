我国工业互联网标识解析体系国家顶级节点全面建成
2022年11月20日14:28 | 来源：人民网
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人民网北京11月20日电 （记者申佳平）11月20日，在2022中国5G+工业互联网大会开幕式上，工业互联网标识解析体系——国家顶级节点全面建成发布仪式举行，标志着工业互联网标识解析体系——“5+2”国家顶级节点全面建成。
11月20日，在2022中国5G+工业互联网大会开幕式上，工业和信息化部信息通信管理局举行工业互联网标识解析体系——国家顶级节点全面建成发布仪式。工业和信息化部供图。
“经过四年多的探索实践，我国工业互联网标识解析体系从无到有、从小到大，取得了阶段性成效。”工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏指出，“5+2”国家顶级节点全面建成，集中打造了自主可控、开放融通、安全可靠的标识解析体系，开启了工业互联网全要素、全产业链、全价值链全面连接的新篇章，标志着工业互联网标识解析体系创新发展迈入新的历史阶段。
据了解，工业互联网以标识解析体系为纽带，标识解析体系以国家顶级节点为中枢，上联国际根节点，下联二级节点及企业节点。四年来，累计注册量突破2139亿，日解析量1.2亿，服务企业超20万家，覆盖29个省、自治区、直辖市和38个重点行业。
此次发布的工业互联网标识解析体系——国家顶级节点由“武汉、广州、重庆、上海、北京”5个国家顶级节点和“南京、成都”2个灾备节点组成。“5+2”国家顶级节点全面建成、稳定运行，带动工业互联网落地生根，促进工业大数据加速循环，将为全要素、全产业链、全价值链、全面联接的新型工业生态奠定更为坚实的支撑。
(责编：申佳平、吕骞)
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