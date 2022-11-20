新华社昆明11月20日电（记者浦超、林碧锋）第6届中国－南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会经贸合作项目签约仪式20日在昆明举行，集中签订投资协议项目169个，协议投资额超4000亿元。

据介绍，此次签约聚焦云南省12个重点产业，集中签约绿色能源项目39个、高原特色现代农业项目29个、文旅康养项目15个、先进制造业项目14个、新材料项目21个、生物医药项目6个。长三角、泛珠三角、粤港澳大湾区是投资云南的主力军。

通过此次集中签约，一批投资规模大、市场前景好的项目得以引进、落地云南，将促进云南招商引资提质增效，助推云南产业强省建设。

(责编：胡永秋、袁勃)

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