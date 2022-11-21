新华社深圳11月19日电 题：创新超速、深度融合、应用多样——高交会折射中国科技创新三大特点

新华社记者周科、陈宇轩

高交会展馆，一款全新的按摩腰带W7亮相，吸引观众频频驻足。

“公司数十名研发人员通过一年集中攻关，成功推出这款搭载了SKG最新数字化脉冲调制技术的无感穿戴护腰‘黑科技’。”SKG董事、副总裁卢书平说。

据介绍，这款超薄设计的按摩腰带厚度仅1.3毫米、重量约130克，但里面却藏着十多个技术创新点。为提升腰部按摩体验，工程师共测试了100多种功能布料，并开发出行业首款超薄柔性电极片。

成立于2007年的SKG，是一家专注于智能健康穿戴领域的高科技企业，目前已获得超过1400项专利。

在深圳举行的第二十四届中国国际高新技术成果交易会上，这样的高科技企业和产品俯拾即是。

高交会1号馆，时空壶公司展示的一种新型耳机，让不同母语的人们只需要各自戴上一个耳机，就可以用各自的母语实时交流。该公司负责人介绍，这种产品的灵感来自科幻电影，人工智能与硬件技术的结合，使得耳机具有同声传译功能。

目前，时空壶的翻译耳机支持40种语言和93种口音，已销往全球170多个国家和地区，在商务、旅游、教育等行业得到了广泛应用。

记者梳理发现，创新超速、深度融合和应用多样，是本届高交会呈现的三大新特点。

戴上VR设备，在“元宇宙”中畅游美景、参观展览，甚至逛街购物……高交会互联网技术和应用博览会现场，海南数盒科技有限公司推出了数盒元宇宙供观展者体验，并逐一展示数盒谷、数盒链、AURA等旗下业务，为观众带来一场体验与探索未来数字世界的感官盛宴。

走进高交会中建科技展区，只见一款能实现钢筋绑扎的智能建造机器人，通过视觉识别技术，在“井”字形放置的6根钢筋中精准找到绑扎点后，戴上“手套”迅速开始绑扎，完成9个绑扎点仅用了70秒。

据工作人员介绍，钢筋绑扎机器人实现了飘窗钢筋网笼的自动加工，相比人工绑扎来说，生产效率和良品率大大提升，实现了高效生产、安全生产和高质量生产。

在本届高交会上，无论是会绑扎钢筋的机器人，还是3D打印为缺损骨骼“牵线搭桥”，或是“大稻治碱”在长不出庄稼的土地上种出庄稼，新技术的价值不断在新的应用场景中得以体现。新技术的出现，促使创新速度进一步加快，机器人、大数据、语音设备、3D打印等技术引擎助力企业以空前的速度取得创新进展。

细数这场“科技盛宴”，既有从科幻电影走进现实的轻量级消费级产品，又有“国字头”科研机构带来的重要科研成果。在“小鲜肉”和“大块头”之间，彰显的是我国科技创新的顽强韧性和蓬勃生命力。

科技创新势如破竹，零碳未来蓄势待发。围绕“双碳”目标，本届高交会汇聚符合环保和能源产业发展趋势以及服务于绿色生活、绿色发展的相关应用，创办了首届“环保与能源展”。

以隆基绿能为代表的光伏科技企业首次亮相高交会，其全新一代光伏组件产品Hi-MO6及其他Hi-MO系列产品、“绿电+绿氢”的综合解决方案，吸引了诸多互联网及其他科技领域的观众和从业者围观。

“光伏技术的发展应加强对电池新材料、新技术的研发投入，通过科技创新降本增效，提升光伏产业的竞争力。”隆基绿能中国地区部总裁刘玉玺说。

记者在本届高交会上看到，围绕推动高质量发展主题，科技创新在各个领域开枝散叶。产业与区域经济学者宋丁表示，如今科技创新发展正呈现跨界融合、协同联合、包容聚合等特点，学科之间、科学与技术之间、不同技术之间、自然科学与人文社会科学之间的交叉融合日益凸显，科技创新正加速突破地域、组织、技术的界限。

(责编：胡永秋、袁勃)

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