本报记者 孔德晨

今年1至10月，浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646.8亿元，同比增长14.2%。图为11月19日，工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。

新华社记者 黄宗治摄

今年以来，受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响，国内工业生产一度放缓，但在三季度有所回升，表现出较强韧性。国家统计局日前发布的数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5%，1-10月份，规模以上工业同比增长4%。国家统计局有关负责人表示，10月份工业生产持续增长，高技术制造业增长加快，总体保持稳定恢复态势。

总体保持稳定恢复态势

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，工业持续恢复态势没有改变，表现出了较强韧性。

10月份，规模以上工业同比增长5%，虽比上月有所回落，但仍快于7月份和8月份，也比三季度的工业生产增速快0.2个百分点。从累计看，1-10月份，规模以上工业同比增长4%，比1-9月份加快0.1个百分点。从环比情况看，10月份规模以上工业环比增长0.33%，继续保持增势。

分三大门类看，1-10月份采矿业增加值同比增长7.9%，增速较1-9月份回落0.6个百分点；制造业增长3.4%，加快0.2个百分点；电力热力燃气及水生产和供应业增长5.5%，回落0.1个百分点。看10月当月，采矿业增加值同比增长4%，制造业增长5.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4%。分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长5.9%，外商及港澳台商投资企业增长2%；私营企业增长3.1%。分行业看，10月份，41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。

“总体看，全国工业经济运行平稳。”国家统计局工业司副司长汤魏巍表示，10月份，面对疫情多发散发等不利因素冲击，工业经济在高技术制造、装备制造以及新动能产品带动引领下韧性彰显，总体保持稳定恢复态势。

工业升级发展态势持续

付凌晖介绍，随着结构调整扎实推进，10月工业升级发展态势持续：

——高新装备制造业支撑作用比较明显。10月份，装备制造业同比增长9.2%，明显快于全部规模以上工业增速，其中产业链较长的汽车和电子行业同比分别增长18.7%和9.4%，对上下游行业带动有力。

——高技术制造业增势较好。“我国产业升级发展态势持续，技术含量较高、附加值较高的高技术制造业持续保持较快增长。”付凌晖说，10月份，高技术制造业同比增长10.6%，增速比9月份加快1.3个百分点。随着信息通信快速发展，相关行业生产和产量保持较快增长，10月份，电子及通信设备制造业增加值同比增长16.6%，移动通信基站设备、5G智能手机产量同比分别增长39.1%和18.4%。

植信投资首席经济学家连平认为，制造业结构逐步改善，主要得益于高新技术领域投资增加。“制造业在向高质量方向发展，高新技术投资在整个制造业投资中占比达到40%左右。由于国家政策的推动和资源的投入，近年来高新技术投资增速较快，始终保持在两位数以上，拉动了制造业投资，工业生产也在此基础上保持了平稳增长。”连平说。

推动工业生产持续向好

工业生产持续恢复的同时，新动能也在积蓄增强。

汤魏巍分析，随着供给侧结构性改革成效持续显现，新兴产品和新动能产品供给增加，新兴产品、新动能产品不断引领和创造新需求，绿色智能发展带动作用持续显现。“随着我国绿色发展持续推进，绿色能源产品不断涌现，持续保持较快增长。”付凌晖介绍，10月份，新能源汽车、充电桩、光伏电池产品产量同比分别增长84.8%、81.4%和69.9%。生产智能化改造不断深入，对相关行业和产品带动不断增强。10月份，工业控制计算机及系统、工业机器人产量同比分别增长44.7%和14.4%。

未来，工业经济发展走势怎么看？付凌晖表示，尽管存在不少制约因素，但是中国工业体系完整、规模优势明显，随着创新驱动增强，结构升级、质量提升态势持续发展，将为中国经济发展奠定坚实的产业基础。

“与此同时也要看到，外部不确定性上升，国内疫情多发散发，出口增速有所回落，工业稳定增长仍面临压力。”汤魏巍认为，应把扩大内需战略和深化供给侧结构性改革有机结合起来，推动高质量发展，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，巩固经济稳定恢复基础。“下阶段，我们要落实好各项促进工业经济发展措施，推动工业生产持续向好，保持稳定发展。”付凌晖说。

(责编：袁勃、胡永秋)

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