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太空给生命科学研究提供新平台

实习记者骆香茹
2022年11月21日08:31 | 来源：科技日报
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“我们已向国际空间站发送样本并成功开展太空实验，研究发现，在太空中生产类器官稳定可靠、质量高而且可标准化。”在11月18日至20日召开的2022空间技术和平利用（健康）国际研讨会上，苏黎世大学太空中心重力生物学首席科学家、国际宇航科学院院士科拉·泰尔介绍。

实现这一点有赖于太空特殊的环境。科拉·泰尔称，当前在地球上生产类器官尤其是高质量的类器官很复杂且非常困难，而借助太空微重力环境可生产高质量的类器官。

与会科学家表示，空间环境给生命科学和医学研究提供了前所未有的平台。专家介绍，空间有着微重力、强辐射、高真空等不同于地球的特殊环境，借助这种环境条件，许多在地球上无法解决的难题能在太空找到答案。国际宇航科学院生命科学委员会主席、北京理工大学医工融合研究院首席科学家邓玉林表示：“此前，梦天实验舱搭载微生物检测和培养的仪器进入太空，未来将用于生物医药、微生物检测等领域的研究。”

有不少科学家通过在地球上模拟太空环境开展生命科学研究。比如，苏州大学教授、国际宇航科学院院士周光明及团队通过模拟太空辐射情况，研究空间辐射的生物学效应及其健康风险。周光明称：“我们希望建立适合中国航天员体型、体貌乃至遗传背景和疾病谱的空间辐射健康风险评价系统，为未来长周期的深空探索任务提供理论依据，助力载人航天任务发展。”

(责编：申佳平、陈键)
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