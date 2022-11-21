人民网记者 孙博洋

“平时日单量大约1000单左右，‘双十一’的订单量是平时的几十倍。”浙江一家玩具公司负责人章常春说到。

提起温州，大多数人想到的是“鸡毛换糖”或是“温州皮鞋”，而在温州永嘉县桥下镇，这里最闪亮的名片是“中国教玩具之都”。

桥下镇位于永嘉县西南，早在上世纪70年代，这里就以生产教学挂图等产品起家，催生出大批的“前店后厂”家庭作坊，也成为当地教玩具产业的雏形。

近年来，桥下镇的教玩具搭上数字化的快车，广开新路，每天3万件以上的玩具，从这里通过线上走到全国乃至世界各地。

“双十一”爆单了！

章常春是土生土长的温州永嘉人，大学毕业后的章常春看到家乡教玩产业发展迅猛，就和妻子返回家乡开始创业，经营起了网店，在线上销售家乡产的教玩具产品。

80后创业青年章常春在做产品发货前的检查。受访方供图

在永嘉县桥下镇的教玩具产业中，像章常春这样的创业青年有很多，有的还是教育相关专业的硕士、博士，他们也成为当地产业的领军人物，同时也让这里的产业从传统的加工制造，变成研发、制造、销售为一体的全产业链。

今年“双十一”期间，章常春的销售迎来爆发式增长，爆款产品包括儿童摇马、儿童书架、攀爬架、收纳产品等。在章常春看来，国内外很多的产品都在引导一个新的消费趋势——让宝宝在玩乐的过程中，学习并培养生活习惯。“未来我们还会细分儿童收纳的品类，贴合电商消费者的反馈，研发球类收纳、汽车类收纳、娃娃类收纳等产品。”他说。

今年订单爆发的主要原因之一就是线上销售单量的增加。“‘双十一’之前，拼多多平台会引导我们报名参与‘双十一’的促销活动，利用数字化的算法精准匹配潜在消费者，帮助我们获得销量的稳步提升。”章常春说，平台也会定期针对永嘉教玩具产业带提供专属扶持政策和活动，使得他们这些中小型企业能够快速、高效地对接全国市场。

近日，《促进个体工商户发展条例》发布，市场监管总局相关负责人指出，绝大多数个体工商户，无论是单纯的线下经营，还是通过线上渠道销售实体商品，都是参与实体经济。个体工商户是实体经济的重要组成部分，是参与和推动实体经济发展的重要力量，促进个体工商户的发展，就是支持实体经济的发展。

在电商平台上，大量的网商网店实际上都是个体工商户，它们一边连接着产品生产工厂，一边连接着最终消费者，是实体经济链条上不可缺少的一环，帮助卖家成长也成为平台经济融入促进实体经济发展的重要途径。

据了解，今年“双十一”期间，拼多多“百亿补贴”活动向制造业产业带倾斜，依托平台的优势，助力实体经济尤其是制造业发展，这也是平台近年来扶持实体经济的举措之一。

小企业也拥有大数据

“大学毕业后，就开始和朋友一起在做线上教玩具生意，家乡的教玩产业带给我创业提供了有力支撑。”1990年出生的陈成也是永嘉县本地人，已经从事教玩具行业8个年头了，主要经营线上教玩，线下及出口业务为辅。

90后创业青年陈成和他生产的教玩产品。受访方供图

陈成的公司初创时候只经营线上，随着销量的增长，他希望能更加严格的把控品质，便开始经营起了工厂，做到了自产自销，并打造出了摇马、平衡板、围栏等多款自有品牌爆品。

2020年以来，出口及线下业务有所下降，陈成的生产经营却丝毫没受影响，反而总销量有了小幅提升。依托新电商平台，陈成将一系列室内玩具新品向全国市场铺开，同时减少了实体企业的运营成本，玩具类产品在电商平台销量逐年增长30%-40%。

今年“双十一”期间，陈成的网店销售情况不错，订单量是平时的5、6倍，相比去年来说增长了20%-30%。“还是喜欢做线上的生意，线上生意回款比较快，线下的客户很多都会有帐期，效率就低。”陈成说。

生产及销量的增长，不仅让陈成的企业规模扩大，为当地提供了更多的就业岗位，也让其企业提高了服务水平。“平台对卖家服务提出了很多具体要求，比如客服回复速度、售后制度完善程度等，这客观上帮助卖家提升了服务质量，也提升了买家消费体验，最终买卖双方都受益。”陈成说。

同时，平台依托消费数据的市场分析也能为商家提供更好的参考。面对快速变化的市场，做到未雨绸缪，生产更符合当下消费者需求的商品。

“通过这些大数据，我们就能掌握未来消费趋势，知道未来什么样的玩具款式、功能更受消费者喜爱。”陈成说，过去觉得自己离大数据很远，现在却能通过这些数据指导自己的企业经营，而企业在不知不觉中已经开始了数字化转型。

制造业的数字化转型是大势所趋，数字化不仅改变了销售和营销的模式，更逐步拓展到到研发、制造等企业生产经营的全部阶段。拼多多相关负责人表示，今年以来，平台先后推出了多项计划，助力国内制造业产业直连内需和外贸双循环市场，先后成立了多个专项团队，投入了数十亿元的资源包，深入到100多个制造业产业带、乡村产业带。

据了解，目前永嘉县共有各类教玩具生产及配套企业800多家，年产值70亿元，从业人员2万多人，产品远销欧美、中东等100多个国家和地区，产销量占国内市场60%、国际市场30%。

(责编：乔业琼、高雷)

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