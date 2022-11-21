袁原

千字节、兆字节、吉字节……更大的数据何以描述？毫米、微米、纳米……多小的数字能穷尽微观世界？国际单位制日前引入4个新的用于构成十进倍数和分数单位的词头，分别扩展了最大和最小数字的计数单位，以应对科学进步和数据存储量大增的需求。

这张美国航天局2015年7月23日公布的效果图显示的是地球（左）和太阳系外行星开普勒-452b。新华社发

据美国全国公共广播电台19日报道，新增的4个词头分别是ronna、quetta、ronto和quecto。其中，ronna表示数字后有27个零，quetta表示数字后有30个零。ronto和quecto则用于表示极小的数字，分别表示小数点后有27个零和30个零。

在法国巴黎举行的第27届国际计量大会18日采纳英国国家物理实验室度量衡学负责人理查德·布朗的建议，向国际单位制引进上述4个词头，即时生效。这是1991年以来，国际单位制首次新增内容。

布朗告诉美联社记者，人们已经熟知“毫米”“毫克”等单位中的词头“毫”，而新增的4个单位词头则能代表目前已测量过的最大和最小数据。

此前，国际单位制最大单位词头为“尧”（yotta），表示数字之后24个零。此前，地球质量可描述为约6000尧克，引入ronna后，则可描述为约6ronna克（ronnagram)；太阳质量可描述为约20亿尧克，如今可描述为约2000quetta克(quettagram)。

这是2018年10月16日拍摄的安装在国家超级计算无锡中心的“神威·太湖之光”超级计算机。新华社记者李博摄

英国国家物理实验室发布声明说，数据科学和数字存储发展至今，已经用到国际单位制现有最大计数单位，因此有必要引入新的单位词头。布朗说，新引进的单位词头将满足今后出现的计数需求。美国市场研究机构国际数据公司预测，到2025年，全世界将产生175泽字节（zettabyte）的数据。泽（zetta）是先前第二大的单位词头，表示数字后有21个零。

表示极小数字的新增单位词头ronto和quecto则能满足量子科学和粒子物理学的研究需求。之前“幺”（yocto）为最小单位词头，一个电子的质量可描述为约0.001幺克（yoctogram）,如今则可描述为1ronto克（rontogram）。

布朗说，ronna、quetta分别简写为R和Q，而ronto和quecto则分别简写为r和q。

他说，之所以选择ronna、quetta、ronto和quecto为新增单位词头，是因为只有字母r和q尚未被用作单位词头，同时这4个单词发音听起来像希腊语发音，并满足大单位词头以a结尾、小单位词头以o结尾的惯例。

(责编：申佳平、陈键)

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