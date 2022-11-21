记者 陈 力 余 健

走进内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗（以下简称“科右中旗”）巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查养殖户宝冬宝家，棚圈里的小牛犊毛色光亮、体格健壮，格外引人注目。“这些是纯正的西门塔尔牛，市场价格比普通牛高。”宝冬宝说。

从最初的50头本地牛，发展到如今130多头西门塔尔牛，宝冬宝已是当地小有名气的养牛大户。他家的牛都是经过改良的品种牛，品质提升了，价格自然也就高了。宝冬宝说，旗里引进种公牛站项目，让他在养牛上少走了不少弯路。

科右中旗是内蒙古重要的畜牧业生产基地，肉牛产业一直是当地传统优势产业。近年来，科右中旗贯彻落实“吃生态饭、做牛文章、念文旅经”发展思路，将肉牛产业作为主导产业和富民工程，推动包括繁育、育肥、改良、饲草、交易、加工在内的肉牛全产业链发展。

2020年5月份，科右中旗鸿安大庙牛羊交易市场开集营业，不仅为当地养殖户搭建起良好的牲畜购销平台，还吸引全国客商采购。截至今年10月末，市场牛交易量达32.5万头、交易额34.7亿元，羊交易量达191.2万只、16.2亿元。

巴彦呼舒镇西日道卜嘎查养殖户吴巴根那是科右中旗发展肉牛产业、带动百姓致富的代表，从事经纪人工作已有十几年。他说，早些年买牛得跑到通辽，费时费力还费钱，如今当地有了牛羊交易市场，买卖方便多了。

在华阳20万吨冷链物流配送及深加工项目施工现场，工人正忙着安装生产设备。内蒙古华阳牛业科技集团有限公司总经理张晓龙告诉记者，项目达产后可形成年屠宰10万头肉牛、配送20万吨牛肉以及精深加工2.5万吨牛肉的生产能力。

科右中旗农牧和科技局副局长包玉亭介绍，经过多年发展，当地肉牛存栏量从2018年的16.6万头增加到现在的40.76万头，牛养殖户、合作社分别达3万户、400家。一批龙头企业成功落户，标准化、规模化育肥肉牛存栏稳步增长。2021年，科右中旗成功步入全国肉牛全产业链典型县行列。

包玉亭表示，下一步，科右中旗将继续围绕“做牛文章”，牵住肉牛产业发展的“牛鼻子”，加快构建从饲草、繁育、育肥到加工、物流、餐饮等全流程的肉牛全产业链，带动更多农牧民增收致富。

(责编：申佳平、陈键)

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