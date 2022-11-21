人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

壮大产业带动农牧民致富

记者 陈 力 余 健
2022年11月21日08:41 |
小字号

走进内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗（以下简称“科右中旗”）巴彦呼舒镇哈日道卜嘎查养殖户宝冬宝家，棚圈里的小牛犊毛色光亮、体格健壮，格外引人注目。“这些是纯正的西门塔尔牛，市场价格比普通牛高。”宝冬宝说。

从最初的50头本地牛，发展到如今130多头西门塔尔牛，宝冬宝已是当地小有名气的养牛大户。他家的牛都是经过改良的品种牛，品质提升了，价格自然也就高了。宝冬宝说，旗里引进种公牛站项目，让他在养牛上少走了不少弯路。

科右中旗是内蒙古重要的畜牧业生产基地，肉牛产业一直是当地传统优势产业。近年来，科右中旗贯彻落实“吃生态饭、做牛文章、念文旅经”发展思路，将肉牛产业作为主导产业和富民工程，推动包括繁育、育肥、改良、饲草、交易、加工在内的肉牛全产业链发展。

2020年5月份，科右中旗鸿安大庙牛羊交易市场开集营业，不仅为当地养殖户搭建起良好的牲畜购销平台，还吸引全国客商采购。截至今年10月末，市场牛交易量达32.5万头、交易额34.7亿元，羊交易量达191.2万只、16.2亿元。

巴彦呼舒镇西日道卜嘎查养殖户吴巴根那是科右中旗发展肉牛产业、带动百姓致富的代表，从事经纪人工作已有十几年。他说，早些年买牛得跑到通辽，费时费力还费钱，如今当地有了牛羊交易市场，买卖方便多了。

在华阳20万吨冷链物流配送及深加工项目施工现场，工人正忙着安装生产设备。内蒙古华阳牛业科技集团有限公司总经理张晓龙告诉记者，项目达产后可形成年屠宰10万头肉牛、配送20万吨牛肉以及精深加工2.5万吨牛肉的生产能力。

科右中旗农牧和科技局副局长包玉亭介绍，经过多年发展，当地肉牛存栏量从2018年的16.6万头增加到现在的40.76万头，牛养殖户、合作社分别达3万户、400家。一批龙头企业成功落户，标准化、规模化育肥肉牛存栏稳步增长。2021年，科右中旗成功步入全国肉牛全产业链典型县行列。

包玉亭表示，下一步，科右中旗将继续围绕“做牛文章”，牵住肉牛产业发展的“牛鼻子”，加快构建从饲草、繁育、育肥到加工、物流、餐饮等全流程的肉牛全产业链，带动更多农牧民增收致富。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首张企业5G专网发放，工业互联网“下半场”拼什么？
　　人民网北京11月20日电 （记者申佳平）今日，由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办的2022中国5G﹢工业互联网大会在湖北武汉开幕。记者从大会获悉，中国商飞已获全国第一张企业5G专网的频率许可。…
数字化转型成“刚需”，如何修好“必修课”？
　　发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，数字化发展正在赋能千行百业，成为壮大经济发展的新引擎。 在数字技术和实体经济深度融合的背景下，数字化正日益成为实现高质量发展的“必修课”，是政府、企业提质增效、创新发展的关键一招。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部