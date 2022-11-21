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特定养老储蓄试点正式启动

记者李延霞、张千千
2022年11月21日08:46 | 来源：新华社
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中国工商银行20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。

此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。可通过营业网点柜台，持试点地区签发的身份证办理。

特定养老储蓄产品利率高于普通定期存款，急用钱可以提前支取。

根据中国银保监会、中国人民银行此前发布的《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》，储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。

据了解，中国农业银行、中国银行、中国建设银行的特定养老储蓄产品也将陆续推出。

特定养老储蓄产品的推出，进一步丰富了我国养老金融产品供给，为广大民众提供了新的养老投资选择。

(责编：申佳平、陈键)
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