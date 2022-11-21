记者 张勇

火车“开进”南博会、和机器人对弈下一局围棋、品一口醇香的越南猫屎咖啡……一个个展厅精彩纷呈。11月19日至22日，第6届中国-南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明举办，80个国家、地区和国际组织的代表嘉宾围绕“共享新机遇 共谋新发展”的主题参展、参会。

本届南博会采取线下线上“双线融合”方式举办，设孟加拉国主题国和老挝主宾国2个形象展区，共设置绿色能源、高原特色现代农业、生物医药和大健康、先进制造业、旅游文化等13个展馆，其中专业展馆8个，占比超过60%。通过专业展馆的设置，此次展会将进一步促进资本、产业、商品、技术、信息等要素流通，不断加强在要素支撑下各领域的双边、多边深度交流融合。

中国铁路昆明局集团有限公司首次作为参展商进驻南博会，与中老铁路有关的“中老铁路多式联运‘一单制’研讨会”、铁路运输合作协议签署、中老铁路蓄冷式智能冷链装备试验及应用合作受到社会各界关注。

在南博会旅游文化馆，云南文化旅游的新形象、新项目、新产品、新业态等一一亮相。云南省博物馆、澄江化石地世界自然遗产博物馆、云南陆军讲武堂历史博物馆等多家省内博物馆参展。手工艺品、文创商品、特色伴手礼、高原特色食品等“礼·遇云南”云南特色旅游商品亮相特色旅游商品展区。

南博会期间，还将同期举办中国－南亚合作论坛、中国－南亚商务论坛、中国－印度洋地区发展合作论坛、中国－南亚东南亚智库论坛等多项活动。

南博会已成为我国与南亚东南亚国家开展多边外交、经贸合作、人文交流的重要平台。2013年首届南博会举办以来，已有89个国家、地区和国际组织先后参展参会，2770个国内外项目签约。

(责编：申佳平、陈键)

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