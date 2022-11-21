人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第6届南博会亮点频出活动丰富

记者 张勇 
2022年11月21日08:56 | 来源：光明日报
小字号

火车“开进”南博会、和机器人对弈下一局围棋、品一口醇香的越南猫屎咖啡……一个个展厅精彩纷呈。11月19日至22日，第6届中国-南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明举办，80个国家、地区和国际组织的代表嘉宾围绕“共享新机遇 共谋新发展”的主题参展、参会。

本届南博会采取线下线上“双线融合”方式举办，设孟加拉国主题国和老挝主宾国2个形象展区，共设置绿色能源、高原特色现代农业、生物医药和大健康、先进制造业、旅游文化等13个展馆，其中专业展馆8个，占比超过60%。通过专业展馆的设置，此次展会将进一步促进资本、产业、商品、技术、信息等要素流通，不断加强在要素支撑下各领域的双边、多边深度交流融合。

中国铁路昆明局集团有限公司首次作为参展商进驻南博会，与中老铁路有关的“中老铁路多式联运‘一单制’研讨会”、铁路运输合作协议签署、中老铁路蓄冷式智能冷链装备试验及应用合作受到社会各界关注。

在南博会旅游文化馆，云南文化旅游的新形象、新项目、新产品、新业态等一一亮相。云南省博物馆、澄江化石地世界自然遗产博物馆、云南陆军讲武堂历史博物馆等多家省内博物馆参展。手工艺品、文创商品、特色伴手礼、高原特色食品等“礼·遇云南”云南特色旅游商品亮相特色旅游商品展区。

南博会期间，还将同期举办中国－南亚合作论坛、中国－南亚商务论坛、中国－印度洋地区发展合作论坛、中国－南亚东南亚智库论坛等多项活动。

南博会已成为我国与南亚东南亚国家开展多边外交、经贸合作、人文交流的重要平台。2013年首届南博会举办以来，已有89个国家、地区和国际组织先后参展参会，2770个国内外项目签约。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首张企业5G专网发放，工业互联网“下半场”拼什么？
　　人民网北京11月20日电 （记者申佳平）今日，由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办的2022中国5G﹢工业互联网大会在湖北武汉开幕。记者从大会获悉，中国商飞已获全国第一张企业5G专网的频率许可。…
数字化转型成“刚需”，如何修好“必修课”？
　　发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，数字化发展正在赋能千行百业，成为壮大经济发展的新引擎。 在数字技术和实体经济深度融合的背景下，数字化正日益成为实现高质量发展的“必修课”，是政府、企业提质增效、创新发展的关键一招。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部