人民网北京11月21日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度，截至目前，全国秋粮已收获12.7亿亩，完成97.6%。除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他农作物收获已结束。

“今年高粱收成不错，收入也比去年增加了1万多元。”安徽省淮北市濉溪县种植大户程秀龙介绍，尽管今年遭遇高温干旱，但得益于科学管理，这里的高粱平均亩产800斤，与往年基本持平。

“今年新上的水肥一体机让田间管理即省力又省心，种粮农民的收入当然也水涨船高。”当地农技服务人员孙占安表示，新装备通过物联网控制，可以实现定向开启喷灌阀门，精准掌握喷灌时间、喷灌地点以及喷灌量，让农民即增产又降本。

近期，随着全国各地秋粮丰收入库，秋冬种也在同步进行。农业农村部最新农情调度显示，全国冬小麦、冬油菜播种进度已经超过95%。

“今年秋播区北方冬麦区出现了大范围降雨，土壤底墒比较好，播种质量比较高，南方地区大力开发利用冬闲田来扩种冬油菜。”农业农村部种植业管理司农情信息处处长朱娟表示，目前来看，全国稳麦扩油任务落实进展总体顺利，为明年的夏季粮油丰收奠定了较好基础。

(责编：乔业琼、高雷)

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