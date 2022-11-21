本报北京11月20日电 （记者王政）记者从2022中国5G+工业互联网大会上获悉：作为5G规模商用和产业数字化的“新名片”，我国“5G+工业互联网”创新发展进入快车道，截至目前，全国“5G+工业互联网”在建项目超过4000个。

我国已建成全球规模最大、技术领先的5G独立组网网络。5G基站数量超过222万个，占全球60%以上；所有地级市和县城城区均已实现5G网络覆盖，用户数量超过5.2亿户。工业互联网标识解析体系“5+2”国家顶级节点全面建成，累计标识注册量突破2139亿个，国家顶级节点日解析量1.2亿，覆盖29个省份和38个重点行业。

5G在工业领域的应用已从生产外围辅助环节向生产中心控制环节加速迈进，面向工业的5G芯片、模组、终端不断涌现。全国在建“5G+工业互联网”项目在电子设备制造、钢铁、电力等十大重点行业，形成远程设备操控、机器视觉质检、无人智能巡检等一大批典型应用实践，培育了一批高水平的5G全连接工厂标杆。

基础电信企业、工业企业等各类市场主体深度合作，“5G+工业互联网”商业模式和发展路径逐步清晰，产业各界“建、用”工业互联网的意识、需求和能力明显增强，多地加快建设具备行业和区域特色的“5G+工业互联网”融合应用先导区。5G加速向医疗、交通、教育等行业领域推广，带动人工智能等新技术日益成熟。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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