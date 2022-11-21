郁 泱

不同领域、各行各业应协同发力、久久为功，提升供给体系对有效需求的适配性，推动供需良性互动，进一步畅通国民经济循环

一年一度的“双11”促销活动落下帷幕。各大电商平台的销售数据显示，绿色家电、智能家居、“美丽经济”、国货潮牌等品类的商品颇为走俏；高端净水器、空气净化器、扫地机器人等越来越受年轻群体欢迎。种种迹象表明，百姓对高品质生活的追求持续不断地催生消费新需求。在这种趋势下，优化供给对激发消费活力、扩大有效需求显得愈加重要。

近年来，一系列优供给、促消费的政策举措多管齐下、协同发力，更好满足百姓消费升级的需要，也更好地发挥了消费对经济发展的基础性作用。虽然受到国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等因素影响，但总体来看，消费这驾马车仍然动力十足，我国消费市场潜力大、韧性强的特点和趋势没有变。

不过，在投资结构不断优化、居民消费扩容升级的同时，制约进一步扩大内需的因素依然存在，供给结构调整相比需求结构的变化仍存差距。比如，养老托幼、文化消费等领域的供给不仅总量不足，质量也须提升。

差距就是空间，短板就是抓手。进一步结合消费者的诉求创新供给，提升供给体系对有效需求的适配性，持续挖掘释放巨大消费潜力，不仅能更好满足广大人民群众对美好生活的向往，也有利于增强经济活力，为高质量发展注入动力。

激发消费潜能、高质量扩内需，需要优化制度供给、突破供给约束堵点。应进一步发挥投资对消费的促进作用，特别是激发民间资本投资意愿，加快推进康养服务、文化服务机构和平台建设，加快新型消费场景、县域商业体系、商贸物流体系等消费基础设施和服务环境建设。同时，要增强消费品产业链供应链韧性，统筹推进“补短板”和“锻长板”，加快推动关键技术攻关与产业化应用，提升供给的质量和效率。此外，还应以更加健全的市场管理体系营造良好消费环境，让人民群众安心放心舒心地消费。

优化提升供给，须进一步激发市场主体活力。要给予相关行业和企业更多财税、金融等惠企政策的支持呵护。从高新技术企业减按15％税率征收企业所得税，到提高小规模纳税人增值税起征点；从引导金融资源向制造业倾斜、助力制造业高质量发展，到创新授信模式缓解科创、小微企业融资难题；从发挥财政资金撬动作用，到不断健全多层次资本市场……近年来，一系列政策利好广大市场主体，激发其创新创造活力。期待未来有更多好政策，能有效激励企业创新产品、提升服务，从而提升供给水平、扩大有效需求。

企业作为供给主体，应更加主动融入科技进步、产业变革的进程，持续研发新技术、新产品，适应新业态，不断满足、激发和引领新需求。

商厦市集人头攒动，电商平台订单火爆，这折射出千家万户的好日子，也是经济发展的“源头活水”。不同领域、各行各业应协同发力、久久为功，持续深化供给侧结构性改革，推动供需良性互动，进一步畅通国民经济循环，促进经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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