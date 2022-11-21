人民网北京11月21日电 （黄盛）北京证券交易所（以下简称“北交所”）首个指数——北证50成份指数，11月21日正式发布实时行情，开盘上涨2.09%，报1024.07点。北证50成份指数以2022年4月29日为基日，基点为1000点。

据悉，为便于各市场参与主体及时获取指数历史点位信息，北交所公布了指数自基日起至11月18日的历史点位数据。其中，6月28日，北证50成份指数报收1195.9446点，为期间最高收盘点位；10月28日，北证50成份指数报收935.9998点，为期间最低收盘点位。截至11月18日（上一交易日），北证50成份指数报收1003.1492点。

北证50成份指数行情。 来源：北交所官网

北交所总经理隋强11月18日在第十六届指数与指数化投资论坛上表示，北证50成份指数的推出将为各方提供观测北交所整体运行情况的工具，进一步扩大我国资本市场指数体系对创新型中小企业的覆盖面。后续北证50成份指数产品入市，将进一步丰富市场投资者数量结构，发挥专业机构的投资引领作用，促进形成良好的价值投资环境，让更多投资者享受中小企业创新发展带来的红利。

此外，北交所也表示，北证50成份指数是表征北交所的核心宽基指数，是市场观察北交所运行情况的重要窗口，也是资产配置、业绩评价的必要工具，获得各方广泛关注。北证50成份指数配套产品有序推进，有望为市场带来更多支持资金，吸引多样化投资者参与市场，提升市场流动性与吸引力。

(责编：乔业琼、高雷)

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