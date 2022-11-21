原标题：邮储银行推出数字人民币新产品“新市民亲情暖心钱包”

11月17日，中国邮政储蓄银行在京举行发布会，推出数字人民币新产品“新市民亲情暖心钱包”。中国邮政储蓄银行副行长曲家文、京东集团副总裁李波、南天电子信息产业股份有限公司副总裁熊辉出席发布会。

今年3月，邮储银行推出了新市民专属借记卡“U+卡”。在此基础上，邮储银行持续深入研究新市民客群特点，从新市民客群家庭金融服务需求出发，将数字人民币准账户硬钱包产品功能及优势赋能于传统金融服务产品，创新设计了基于卡式硬钱包的金融服务产品——新市民亲情暖心钱包，打造全新的数字人民币日常生活应用模式。这是邮储银行对于新市民“U+卡”服务的延伸，是对新市民综合金融服务措施的积极探索，也是切实提高新市民金融服务的可得性和便利性，增强新市民获得感、幸福感、安全感的积极举措。

我国新市民人口约有3亿人，而在新市民的背后，还有留守的家人。邮储银行将新市民的家人一同纳入新市民金融服务范围内，通过新市民亲情暖心钱包软硬钱包可绑定并分离使用的特点，拉近新市民与家人之间的距离，并完善无障碍、适老化设计，缓解老年人、儿童等群体操作智能手机不便等问题。

具体而言，新市民客户可将自己名下的数字人民币软钱包与“U+卡”进行绑定，日常通过数字人民币App或邮储银行手机银行App操作使用数字人民币软钱包，其家人则使用与软钱包绑定的卡式硬钱包来完成日常消费支付，且亲情暖心钱包持有人可实现在手机没电或无网络等特殊情况下进行支付。同时，新市民客户还可远程管理家人持有的数字人民币硬钱包，及时了解和满足家人所需，为硬钱包实时充值。

发布会上，邮储银行北京分行与京东科技控股股份有限公司、北京南天软件有限公司签署了新市民亲情暖心钱包相关合作协议。

围绕更好地推广新市民亲情暖心钱包以及进一步深化数字人民币试点工作，曲家文在发布会致辞中提出三点展望：

一是以人为本，以城乡融合助力乡村振兴。自数字人民币试点以来，邮储银行凭借网点下沉优势，积极打造数字人民币示范村镇，深入金融服务“最后一公里”，建设了乡村数字人民币受理环境，为农村居民提供了极大便利。此次发布新市民亲情暖心钱包是邮储银行连通城乡数字人民币金融服务的重要一步，后续邮储银行将以满足新市民综合金融服务需求为起点，逐步满足更广泛用户群体的金融服务需求，以城乡融合发展助力乡村振兴。

二是包容创新，持续优化升级普惠金融服务。邮储银行将坚持创新驱动，致力于构建数字人民币业务开放生态，坚持“有温度、无障碍和包容性”的理念，持续强化硬钱包功能实用性，不断丰富数字人民币应用场景，提升金融服务可得性，推动普惠金融服务优化升级。

三是携手前行，持续深化多方联动协同。邮储银行数字人民币业务发展成果，离不开各家合作伙伴的支持。未来，邮储银行希望与更多合作伙伴深化合作、携手前行，充分发挥数字人民币更安全更高效更便捷智能的优势，拓宽金融服务半径，共同助推构建开放包容的普惠金融体系。

作为数字人民币指定运营机构之一，邮储银行始终认真落实人民银行要求，坚持以人为本、普惠城乡、守正创新、安全合规，积极稳妥地推进数字人民币试点研发工作。未来，邮储银行将继续秉承“普惠城乡，让金融服务没有距离”的使命，坚持服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位，以服务实体经济、增进民生福祉、提高人民生活品质为己任，持续推动数字人民币创新实践，为数字乡村建设添砖加瓦，为数字中国建设增添新动能。

(责编：董童、李源)

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