人民网记者 许维娜

随着交通强国建设的良好开局，交通运输已成为人民群众获得感最强的领域之一。二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。《数字交通“十四五”发展规划》也明确提出交通要全方位向“数”融合。政策加持下，数字交通建设迎来关键发展期。

日前，北京市城市规划设计研究院交通规划所副所长盖春英、中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍以及松果出行创始人兼CEO翟光龙做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目，多维度分享我国智慧交通发展现状，共同探讨如何加快推进城市慢行交通系统建设，为人民享有美好交通服务建言献策。

交通变“智慧”，出行更“聪明”

交通运输是经济发展的“先行官”和“风向标”。2019年9月19日，中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》（以下简称《纲要》），明确从2021年到本世纪中叶，我国将分两个阶段推进交通强国建设。到2035年，基本建成交通强国，形成“三张交通网”、“两个交通圈”。

交通运输是重要的服务性行业，联系千家万户，在为民服务中群众感受最为直接。盖春英表示，总体来看，《纲要》作为建设交通强国的顶层设计和系统谋划，对交通基础设施建设的中长期发展具有显著支撑作用，“近年来，我国在努力建设人民满意交通的道路上，取得了非常大的进步。比如，北京、上海、广州、天津等城市非常重视综合立体交通网建设，明确提出研究制定城市步行和自行车交通系统等领域关键技术新标准。”

朱巍对交通的变化同样感同身受。“过去几年间，无论是汽车行业，还是居民出行方式，都发生了一系列改变。消费理念的转变以及政策环境的大力支持，共同促成了共享出行在中国市场的大热。出行方式更多元、出行理念更环保、出行体验更便捷，可以说是这几年出行领域的关键词。”朱巍说。

城市交通要有“大血管”，也少不了“毛细血管”。朱巍认为，还有一个比较大的变化，就是交通变“智慧”，出行更“聪明”，老百姓操作便利，只需要用手机扫一下、点一下，就能完成数据化出行。

现如今，互联网技术越来越普及，共享出行作为一种新型出行方式，其概念也越来越深入人心，逐渐被广大消费者所认可。在翟光龙看来，共享出行领域除了为市民提供高效便捷的出行服务之外，共有三大重要的价值：一是倡导绿色低碳出行；二是用AI推动共享出行智慧运营；三是破解交通拥堵“城市病”。

让“慢行”与城市发展“同行”

安全便捷出行是广大市民最朴素的诉求，也是城市治理的重要发力方向之一。

为倡导绿色出行，建设步行和自行车友好城市，为步行和自行车创造安全、良好的交通环境，去年，北京市发布了地方标准《步行和自行车交通环境规划设计标准》(下称《标准》)。

“《标准》提出了‘建设步行和自行车友好城市’的发展目标，这在全国尚属首次。”盖春英表示，北京市的发展目标是建设国际一流的和谐宜居之都。其中，高品质的步行和自行车交通环境是上述定位和目标的应有之意、重要内容、必然要求。

朱巍认为，《标准》对路权的优先原则重新确立。“传统上是车本位的。”朱巍说，“但现在我们明确提出优先顺序是行人、自行车、公共交通、小汽车，增强了对路权的重视程度，这方面配套政策也需要及时跟上。”

在大交通领域下，自行车、电单车组成的两轮车行业，肩负着便利基层市民出行，打通交通“毛细血管”的功能。目前，平台企业与城市的共建共管已成为共享电单车行业的最大特点。

翟光龙结合自身企业发展谈到，平台能获得政府准入许可，主要是源于以下几方面：一是在技术和运营管理两个维度都有深厚的积累，比如在城市运营方面坚持管理精细化、人力重投入，坚持行业中较高人车配比标准，并通过网格化精细管理，能够有效支持大规模、大体量的城市运营。

二是坚持“体系性创新”的理念，从市场定位、政企协同、城市管理、产品研发、生产制造等不同维度进行了创新，打造出共享两轮车领域的典型案例。

三是提出“主动纳管”政企协同模式。比如，与政府监管部门形成定期沟通、主动汇报机制，再配合“315”监管响应机制，文明骑行、文明停放的联合劝导机制等，在车辆运营管理、交通安全等方面形成了良性互动。

“同时，我们还与‘学习强国’平台达成战略合作，联手打造了‘强国电单车’，服务基层用户绿色出行，助力落地城市文化建设、党建宣传，打通学习生活的‘最后一米’。”翟光龙介绍。

协同发力助推交通强国建设

如何破解区域发展问题，交通成为了“解题”的关键。

盖春英认为，目前我国城市发展进入到了城市更新重要时期，进入到需要啃硬骨头的阶段。下一步，期待更多部门和单位通力协作，强化智慧化管理优化管理手段，努力实现更多机制的创新和突破。

朱巍认为，可分为大城市和小城市来看，从大城市的发展来看，通过疏解来重塑城市空间结构，是解决交通拥堵等“大城市病”的首要选择，也是根除“大城市病”的治本之道；小城市方面，特别是三四线、四五线方面的城市，朱巍建议一方面要全面加强基础设施建设，另一方面则是交通 “毛细血管”疏通及运营问题。

如何维护好整个城市的交通秩序是所有共享出行企业非常重要的目标。翟光龙表示，从实践来看，一是主要关注城市交通未来的发展方向，两轮车自动驾驶技术可以应用于共享电单车的调度，通过算法提前预测用户需求，及时调度到用户所处位置，可以让城市短途交通更便捷、更有序。

二是要长期致力于联合各地城管、交警等监管部门，共同组织安全劝导、合规摆放、未成年人教育等相关活动。“这个其实是非常重要的帮助或者说有力地推动城市管理秩序的一个动作。”翟光龙说。

三是要具备共享两轮车行业先进智能制造和供应链管理能力，能够支撑企业的正向研发体系，制造出更安全、更智能的电单车。

展望未来，交通很宏大，也很细微。如今，一系列战略规划勾勒出未来我国交通发展的壮阔蓝图。锚定目标、久久为功，埋头苦干、勇毅前行，“到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国”的发展目标定能成为现实。

(责编：乔业琼、高雷)

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