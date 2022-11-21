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新华三：将5G+工业互联网打造成企业提高效率的“利器”

2022年11月21日12:41 | 来源：环球网
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原标题：于英涛：刚需，是5G+工业互联网的唯一使命

　　11月21日消息，2022中国5G+工业互联网大会于日前召开。紫光股份董事长兼新华三集团首席执行官于英涛出席开幕式，并在主论坛发表主旨演讲，分享新华三集团在5G+工业互联网领域的实践，以及进一步推动5G+工业互联网产业发展的思考与洞察。

　　于英涛指出，近年来，我国充分借鉴全球先进制造理念和经验，结合自身实际，在工业互联网领域，逐渐走出了具有中国特色的三大发展路径，即以智能车间、5G全连接工厂为代表的流程改造路径，以建设工业互联网平台为代表的平台建设路径和以产业大脑+未来工厂为代表的产业协同路径。

　　据介绍，新华三基于5G+AI+IoT技术，全面开展工业互联网iCM新模式探索，打造了紫光股份智能工厂，成功入选“2021年度工信部工业互联网平台创新领航应用案例”和“2022中国5G+工业互联网大会典型应用标杆案例”。同时，新华三始终致力于成为工业互联网的使能者、赋能者和聚能者，积极围绕行业标准制定、核心技术攻关、关键产品孵化、产业数字化实践和人才培训，打造“5G+工业互联网”全栈实力，积极赋能传统工厂、矿山、轨道交通、电厂、工业园区数字化转型。

　　5G商用三年多来，我国5G+工业互联网实践持续向纵深推进，涌现出了一大批优秀典型案例，但发展中仍面临着如何更好体现商业价值、突破关键核心技术及环节、创新融合应用等挑战。

　　对此，于英涛认为，在未来的发展中，要继续坚持价值创造导向，进一步将5G+工业互联网打造成为企业提高效率、降低成本、提升盈利能力的“利器”，使其真正成为企业的“刚需”；同时，要继续发挥好政府、运营商、设备制造商、解决方案提供商和行业协会的作用，通力合作、共同探索，携手推进5G+工业互联网扎实落地；此外，在发放第一张企业5G专网频谱的基础上，要持续扩大在ToB领域的试点推广力度，以充分发挥5G在工业互联网领域得天独厚的技术优势，加快5G在ToB市场的应用普及。

(责编：董童、李源)
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