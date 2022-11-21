人民网北京11月21日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、餐饮食品、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、豆制品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、肉制品、水产制品、调味品、婴幼儿配方食品和食用油、油脂及其制品等21大类食品728批次样品，检出其中餐饮食品、酒类、饼干、方便食品、薯类和膨化食品、肉制品、调味品和食用油、油脂及其制品等8大类食品11批次样品不合格。

据了解，发现的主要问题是生物毒素、微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标等。对抽检发现的不合格食品，安徽、江西、河南、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃等省级市场监管部门已组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制产品风险；对违法违规行为，依法从严处理。有关省级市场监管部门要督促及时公开所采取的风险防控措施和核查处置情况，并向总局报告。

以下为监督抽检不合格食品具体情况：

生物毒素问题

江西省上饶市余干县黄金埠老胡榨油坊加工自制的花生油，其中黄曲霉毒素B1检测值不符合食品安全国家标准规定。

微生物污染问题

（一）贵州省贵阳市白云区谭佳干调零售店销售的、标称四川阳丰味业有限公司生产的特红老抽酱油，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

（二）陕西省咸阳市礼泉史德民都购物广场销售的、标称陕西省西安真康食品有限责任公司生产的油泼辣子炒锅巴（麻辣味），其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

（三）重庆市涪陵区易生活珍溪雲宾电商服务站销售的、标称云南省昆明茂腾食品有限公司生产的素面筋（调味面制品），其中菌落总数不符合产品执行标准要求。

（四）重庆市南岸区长生桥镇国平食品超市销售的、标称河南鼎宏食品有限公司生产的紫薯脆片，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县关胜华联超市销售的、标称贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县万琴食品厂生产的土豆丝（膨化食品），其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

食品添加剂超范围超限量使用问题

（一）湖南省邵阳市邵阳县长阳铺镇湘北米酒坊销售的高粱酒，其中甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）检测值不符合食品安全国家标准规定。

（二）安徽省滁州市来安县刘百彦餐饮店加工自制的油条，其中铝的残留量（干样品，以Al计）不符合食品安全国家标准规定。

质量指标不达标问题

（一）江西省上饶市广信区周记榨油坊加工自制的花生油，其中酸价（KOH）检测值不符合食品安全国家标准规定。

（二）安徽省滁州市全椒县德金生鲜店销售的咸肉（腌腊肉），其中过氧化值（以脂肪计）检测值不符合食品安全国家标准规定。

（三）甘肃省酒泉市肃州区龙源乘风副食超市销售的、标称甘肃省酒泉九眼泉食品有限责任公司生产的五粮陈酿麦麸醋，其中不挥发酸（以乳酸计）含量不符合产品标签明示标准要求。

(责编：杨曦、高雷)

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