原标题：人工智能评级体系建设与发展论坛前瞻

由北京市朝阳区人民政府、中国检验认证集团、中关村智用人工智能研究院主办的人工智能评级体系建设与发展论坛将于11月28日在国家会议中心举办。作为2022中关村论坛的重要活动之一，论坛将邀请中外人工智能的技术专家和行业专家，结合智能技术企业科技信用评级共识体系的建立和应用，共同探讨如何构建开放协同的人工智能科技创新体系，全面推动建设以人工智能技术属性和社会属性高度融合为主线的产业生态发展新格局。

随着我国进入以数字经济为发展特征的新阶段，人工智能作为数字经济和战略性新兴产业融合集群发展的增长引擎，在加快数字经济发展，促进数字经济和实体经济深度融合等方面发挥了重要的驱动作用。与此同时，新一代人工智能技术在赋能实体经济过程中，一直面临着技术提供方和应用方之间多维度信息不对称造成的阻碍，智能技术对千行百业的赋能应用处于碎片化、不均衡状态。

为解决新技术进入行业应用时面临的共性难题，中关村智用研究院研究团队基于多年的产业经验和多方市场调研反馈，联合众多技术专家和行业专家，在北京市科委、中关村管委会，朝阳区政府的指导下，在中国安全生产协会、国网、中煤能源、中检集团、安标国家中心、朝科创等单位支持下，在百度、旷视、360集团、燧原、第四范式、一流科技等众多智能技术企业和本应、八月瓜等科技创新数据提供商的共同努力下，建立了我国首套智能技术企业评级体系的一期框架，该体系可以快速准确的帮助行业应用识别和选择适合自己的智能技术和智能企业。一期内容包括AI Rate即智能技术企业科技信用评级模型，和AI Rank即智能技术与解决方案的功能与性能评测模型。

据悉，中国质量认证中心基于该模型，经过缜密的数据验证和权威的专家评审，发布了《CQC 9601-2022智能技术企业科技信用评级技术规范》，与中关村智用研究院共同推出了“智能技术企业科技信用评级”项目，通过第三方分级评测，真实的衡量智能技术企业在科技创新方面的能力和实力，从第三方认证角度搭建智能技术企业与行业应用市场信任的桥梁，有力的促进人工智能技术应用和场景落地。

同时，朝阳区立足区域数字经济高质量发展需要及丰富的应用场景优势，正与中关村智用人工智能研究院就该体系广泛开展产业生态实践，通过大力支持、推动智能技术企业科技信用评级共识体系在朝阳区的示范试点，促进朝阳区率先形成以行业应用为牵引的高质量人工智能产业链集聚之势，更好地完善朝阳区人工智能产业生态，加快产业协同发展。

人工智能评级体系建设与发展论坛得到了各界专家学者和人工智能产业链上下游企业的广泛关注和积极响应。论坛上，政府领导、专家学者以及技术领先的人工智能企业代表和行业大咖，将围绕“人工智能前沿技术和未来发展趋势”、“人工智能技术转化落地存在的困难和解决方向”、“人工智能产品和企业的市场评级、检测、准入等相关机制的现状”等问题展开讨论。论坛还将发布首批智能技术企业评级证书、AIRank评测平台首发上线、人工智能产业发展白皮书等一系列重磅成果，以实践见证智能技术企业与行业应用市场间的信任体系建设，为各行各业的智能化转型升级保驾护航，为智能产业发展注入科学信用体系新动能，全面助力我国人工智能产业高质量发展。（柯岩）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经