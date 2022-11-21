人民网北京11月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近日会同有关部门印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），要求确保2022年四季度工业经济运行在合理区间，保持制造业比重基本稳定，为2023年实现“开门稳”、加快推进新型工业化打下坚实基础。

“工业是经济增长的主体和引擎，振作工业经济是稳住经济大盘的坚实支撑。”工业和信息化部运行监测协调局有关负责人回答记者提问时表示，《通知》提出17条政策举措，更加注重挖掘增量政策空间，更加注重聚焦薄弱环节精准加力，更加注重动员地方、行业、企业等各方面力量，为工业经济稳定恢复“添薪蓄力”、增强动能。

把握经济恢复重要窗口期 确保2023年实现“开门稳”

工业和信息化部运行监测协调局有关负责人指出，当前外部不确定不稳定因素较多，市场需求恢复仍需时间，产业链供应链还存在一些卡点堵点，企业生产经营还面临不少困难，10月份工业经济主要指标出现小幅波动，持续恢复基础仍不稳固。面对复杂多变的国内外形势，必须坚定发展是第一要务，把稳增长摆在更加突出的位置，集聚各方力量，压实主体责任，以更大力度、更有效举措进一步振作工业经济，巩固和拓展回稳向上态势，为明年一季度良好开局奠定基础。

《通知》要求，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，抓住当前经济恢复的重要窗口期，把稳住工业经济摆在更加突出位置，压实主体责任，集聚各方力量，着力扩需求、促循环、助企业、强动能、稳预期。总体目标是确保2022年四季度工业经济运行在合理区间，2023年实现“开门稳”，为加快推进新型工业化打下坚实基础。

他同时介绍，去年三季度，受疫情散发、能源供给约束等因素影响，工业经济面临较大下行压力。国家发展改革委、工业和信息化部出台了《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》，从打通堵点卡点、挖掘需求潜力、强化政策扶持、优化发展环境等4个方面提出16条政策措施。随着政策落地见效，去年四季度规模以上工业增加值增速实现逐月回升，振作工业经济取得阶段性成效。

今年2月份，面对复杂严峻的外部环境和需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”，国家发展改革委、工业和信息化部会同有关方面又出台了《关于促进工业经济平稳增长的若干政策》，在财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外贸外资、用地用能和环境等5个方面提出18条政策举措，召开全国发展改革、工业和信息化系统促进工业经济平稳增长电视电话会议进行动员部署，进一步巩固振作工业经济成效。今年一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%，实现了良好开局。

今年3月份以来，国内外多重超预期因素叠加，经济恢复势头受到冲击。工业和信息化部加快落实稳经济大盘各项政策措施，推动相关配套政策和实施细则应出尽出、早出快出。同时，深入落实前期已出台的振作工业经济和加力帮扶中小微企业纾困解难系列政策，持续释放政策叠加组合效应。在各方面共同努力下，工业经济下滑势头得到扭转，三季度延续恢复态势，有力支撑国民经济回稳向上，充分发挥了稳经济大盘“压舱石”作用。

把握5个稳增长重点 突出9项重点措施

据介绍，《通知》针对当前工业经济运行中面临的突出矛盾困难，提出5个方面稳增长重点工作举措，在需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，畅通经济循环；在供给侧针对关键环节“卡脖子”、新增长点支撑不足等结构性制约，着力推进补链强链，加快培育新动能。

一是加快推动重大项目建设形成实物工作量。有力有序推进制造业“十四五”相关规划重大工程项目实施，用好各类政策性工具，支持企业设备更新改造投资，引导政府投资基金加大出资力度。

二是深挖市场潜能扩大消费需求。稳定汽车等大宗消费，深入推进消费品“三品”全国行系列活动，挖掘绿色消费、信息消费潜力。

三是稳定工业产品出口。落实好稳外贸政策措施，加强外贸企业服务保障，支持发展外贸新业态。

四是提升产业链供应链韧性和安全水平，指导企业应对疫情冲击实现稳产达产，加强能源和重要原材料、关键零部件供应保障。

五是持续壮大新动能，大力培育先进制造业集群，促进新一代信息技术与制造业深度融合，加快发展数字经济。

同时，《通知》坚持分类指导、突出重点，从行业、地区、企业等方面共提出9项重点举措，明确稳增长主体责任和主攻方向。

在行业方面坚持分业施策，提出推动原材料行业提质增效、巩固装备制造业良好势头、促进消费品行业稳定恢复，不断提升产业链发展水平，发挥各行业对工业稳增长的拉动作用。

在区域方面坚持因地制宜，提出东部工业大省主动发挥稳经济关键支撑作用、中西部地区努力巩固较快增长态势、东北地区推动全面振兴取得新突破，着力推动区域协调发展，加快形成新的增长极。

在企业方面坚持分企施策，提出充分发挥大型企业特别是中央工业企业“顶梁柱”作用、加力支持中小企业和民营企业专精特新发展、强化对外资企业的服务保障，大中小协同、内外资并重激发企业发展活力，夯实稳增长微观基础。

把握4个原则 落实3方面保障

该负责人表示，《通知》部署的各项政策措施主要把握了以下4个原则。

一是坚持聚焦重点、加力提效。既与已出台的各项稳增长政策措施紧密衔接，保持政策连续性稳定性，又突出重点环节和薄弱环节精准加力，提升政策效能。

二是坚持因地制宜、分业施策。对不同类型地区、行业和企业分类提出目标要求、压实主体责任，特别是工业大省、重点行业和大型企业要勇挑大梁，发挥稳增长关键支撑作用。

三是坚持立足当前、兼顾长远。既针对经济波动及时出手，加强逆周期调节，又久久为功推进补短板、强基础、调结构，促进工业经济行稳致远。

四是坚持底线思维、安全发展。密切跟踪国内外形势，做好风险预见预判预案，切实保障能源和重要原材料安全供应，确保重点产业链供应链稳定运行，牢牢把握发展主动权。

“促进工业稳增长离不开各方面共同努力，需要良好的工作机制和政策环境。”该负责人指出，《通知》提出了3个方面的保障措施：一是强化责任形成合力。要求各方面提高政治站位，加强组织领导，强化责任担当，出台配套措施，狠抓贯彻落实。二是加大政策扶持力度优化发展环境。落实落细已出台的各项政策，加强产业政策与金融政策协同，加大中小企业支持力度。三是完善监测调度和督导激励机制。加强形势分析研判和经济运行监测调度，做好政策研究储备，对稳增长取得突出成效的地区加大激励力度，推广各地经验做法，发挥好引领示范作用。

(责编：申佳平、高雷)

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