人民网北京11月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日工业和信息化部会同国家发展改革委、国务院国资委印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），其中提出进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

《通知》同时提出，加快邮轮游艇大众化发展，推动内河船舶绿色智能升级。持续开展消费品“三品”全国行系列活动，加快创建“三品”战略示范城市创建，开展家电下乡和以旧换新活动，组织“百企千品”培优工程，打造中国消费名品方阵。实施原材料“三品”行动，指导地方开展绿色建材下乡活动。开展信息消费+乡村振兴系列活动，规范发展线上经济，引导电商平台和线下零售商开展促销活动，推动释放消费潜力。

(责编：申佳平、高雷)

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