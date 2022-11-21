人民网北京11月21日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日工业和信息化部会同国家发展改革委、国务院国资委印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》），其中提出加快制修订家用电器、婴童用品等重点产品强制性国家标准。

《通知》具体提出，深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”战略，编制《升级和创新消费品指南》，促进产品迭代更新。抓紧制定发布地方特色食品产业培育、推动生物制造发展等政策文件，加快制修订家用电器、婴童用品、电动自行车等重点产品强制性国家标准。推动医药等重点产业链补短板，加快关键原辅料、设备配件和生产工艺研发攻关，促进集群化发展。支持纺织服装行业绿色化发展，加大再生纤维制品宣传推广力度，稳住轻工、纺织等劳动密集型产品出口，促进传统行业平稳运行。

(责编：申佳平、高雷)

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