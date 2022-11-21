人民网北京11月21日电 （记者赵竹青）11月21日，2022年中国航天大会/2022文昌国际航空航天论坛开幕式在海南海口举行。开幕式上，发布了2022年宇航领域科学问题和技术难题，包括：宇宙物理动力学效应及“动力获取”问题，太阳系外宜居行星与生命标记及其搜寻、证认方法，航班化航天运输系统关键技术，近地小行星快速监测预警与防御技术，面向地外生存的人工光合成材料制备及应用，远距离大功率无线能量传输技术，利用月壤资源实现月面原位建造，跨域飞行器的强适应控制技术，基于天地学习泛化的空间星群智能自主协同作业技术，地球高空大气流场演变规律的高精度预测技术。

中国科学院院士、中国航天科技集团有限公司研究发展部部长王巍表示，当前正值百年变局加速演进，大国竞争日趋激烈，对世界战略格局，包括航天发展格局产生了深刻影响。随着航天技术日渐成熟，应用需求愈发迫切，从新能源到新材料，从信息化到智能化，新一轮科技革命正在加速推动全球航天发展。党的二十大报告中提出要强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。航天强国的建设目标、科技强国的宏伟蓝图，都需要科技创新力量的积极参与和有力支撑。

据了解，这是继2020年、2021年发布宇航领域问题难题以来的第三次发布活动。此前所发布的项目对宇航领域的学术方向和研判趋势产生了较大影响，部分问题和难题引起了国家有关方面的高度重视，已纳入相关重大科技专项，对国家基础科学研究和工程项目推进起到了积极的支撑作用。

中国航天大会是由中国宇航学会和中国航天基金会联合主办的中国航天领域具有广泛影响力的综合性、国际性行业盛会，自2018年起，分别在哈尔滨、长沙、福州、南京成功举办四届。在11月21-24日的4天时间里，大会将围绕“航天点亮梦想”的主题，设置主论坛、国际论坛、学术论坛、产业论坛、文化论坛、青年论坛、科普论坛和科普活动、文化活动、展览展示等，通过线上线下相结合方式开展，呈现一场内容丰富的学术盛宴。

大会开幕式上还揭晓了2021年度中国航天基金会奖评选结果。中国科学院院士、中国航天科技集团有限公司科技委主任包为民获得“钱学森最高成就奖”，奖励100万元人民币；张荣桥等10名个人获得“钱学森杰出贡献奖”，每人奖励20万元人民币；高分辨率对地观测卫星系统工程应用研究创新团队、高速飞行器技术团队、中国首次火星探测任务核心技术团队获得“航天创新团队奖”，每个团队奖励50万元人民币。此外，260名优秀个人获得“航天贡献奖”，长期从事中巴两国高科技项目合作的巴西航天局原局长何塞·黑蒙多获“航天国际合作奖”。与会领导和专家向获奖的集体和个人颁奖。

(责编：赵竹青、高雷)

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