新华社北京11月21日电 题：巩固工业经济回升向好趋势，政策“组合拳”怎样加力？

新华社记者张辛欣

多措并举夯实工业经济回稳基础、分业施策强化重点产业稳定发展、分区施策促进各地区工业经济协同发展……工信部、国家发展改革委、国务院国资委21日联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出接下来振作工业经济一系列举措。

这些措施有哪些特点？将如何确保落实落地？工信部有关负责人和业内专家就此回应。

明确“四方面坚持”，把稳工业摆在更突出位置

受外部不确定不稳定因素较多等影响，10月份工业经济主要指标出现小幅波动，持续恢复的基础仍需进一步稳固。工信部副部长辛国斌表示，必须把稳增长摆在更加突出的位置，集聚各方力量，压实主体责任。

通知从多个方面明确了下一步提振工业的具体举措，同时强调，政策措施要把握“四方面坚持”：坚持聚焦重点、加力提效；坚持因地制宜、分业施策；坚持立足当前、兼顾长远；坚持底线思维、安全发展。

首先是坚持聚焦重点、加力提效。中国电子信息产业发展研究院党委书记刘文强说，今年3月以来，应对多重因素叠加冲击，我国加大宏观政策实施力度，推动相关配套政策和实施细则应出尽出、早出快出。事实证明，政策叠加组合效应持续释放，有力推动工业企稳。当前，推动工业经济加快恢复，要紧密衔接已出台的各项稳增长政策措施，保持政策的连续性、稳定性，聚焦重点领域和薄弱环节精准加力。

通知分行业、分地区、分企业进行了部署。同时，“进一步扩大汽车消费”“确保外贸产业链稳定”“启动创建国家制造业高质量发展试验区”等举措，着重解决当前工业经济运行中存在的问题，并用好产业结构调整有利时机，补短板、锻长板、强基础。

通知明确做好风险预见预判预案，切实保障能源和重要原材料安全供应，确保重点产业链供应链稳定运行。

强调精准发力，直指工业运行面临的挑战

辛国斌说，通知针对当前工业经济运行中面临的市场需求恢复仍需时间、产业链供应链还存在一些卡点堵点等情况，提出五个方面稳增长重点工作举措，在需求侧着力拉消费、促投资、稳出口，在供给侧着力推进补链强链，加快培育新动能。

其中，针对扩大消费需求，明确落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，开展家电下乡和以旧换新活动等。在稳定工业产品出口方面，提出加快推动通过中欧班列运输新能源汽车和动力电池，支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。

“在瞄准短板持续发力的同时，提出建立常态化稳定产业链供应链协调机制，保障重点企业、行业稳定生产。”刘文强说，下一步政策将在加强区域间、上下游联动，“点对点”“一对一”帮助龙头企业和关键节点企业上加力。

值得一提的是，通知针对原材料、装备制造、消费品等重点行业明确精细化支持措施，坚持分企施策，提出充分发挥大型企业“顶梁柱”作用、加力支持中小企业和民营企业专精特新发展、强化对外资企业的服务保障，夯实稳增长微观基础。

狠抓政策落实，为工业回升向好提供保障

巩固工业经济回升向好趋势，良好机制是保障。

通知提出三个方面保障措施，即强化责任形成合力、加大政策扶持力度优化发展环境、完善监测调度和督导激励机制，同时明确各地有关部门要充分发挥工业稳增长协调机制作用，鼓励地方安排中小企业纾困专项资金，对符合条件的企业给予支持。

辛国斌表示，工信部将进一步抓紧抓实振作工业经济相关工作，加大督促落实力度，鼓励各地区积极出台配套政策措施，及时协调解决政策落实中的堵点卡点，同时做好重点工业大省、行业、园区和企业运行情况监测调度，前瞻性加强政策研究储备，不断丰富政策“工具箱”。

(责编：袁勃、胡永秋)

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