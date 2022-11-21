新华社北京11月21日电（记者谭谟晓、邰思聪）以“踔厉奋发，共向未来——变局下的经济发展与金融合作”为主题的2022金融街论坛年会21日在京开幕。围绕年会主题，与会嘉宾深入讨论、建言献策。

北京市委书记尹力表示，我们要深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，着力发展与大国首都地位相匹配的现代金融业，强化国家金融管理中心功能；增强金融服务实体经济质效，不断为实体经济注入“源头活水”；深化金融改革创新，促进科技、金融和产业良性循环；推动更高水平金融开放，积极参与国际金融治理；防范化解金融风险，维护首都金融安全稳定。

中国人民银行行长易纲表示，今年以来，稳健的货币政策及时加大实施力度，既有力支持了宏观经济大局稳定，又保持了物价形势基本稳定，还兼顾了内外均衡。稳健的货币政策不仅有总量上的支持，也有结构上的特色。人民银行聚焦供给侧结构性的堵点、难点，发挥结构性货币政策作用，持续加强对“三农”、小微企业、民营企业等领域的金融服务。

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示，发展多层次、多支柱养老保险体系是改善社会领域供给的重要举措。经过清理整治，真正具有养老属性的保险产品快速增加，为人民群众积累了规模超过5万亿元的养老责任准备金。规范发展第三支柱养老保险，最要紧的是鼓励金融机构开发名实相符、运作安全的商业养老金融产品。

新华通讯社社长傅华表示，新征程上，新华社将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党和国家工作大局，充分发挥党中央喉舌、耳目、智库职责，做宣传习近平经济思想的“排头兵”、引导市场舆论的“扛旗者”、金融改革发展的“智囊团”、联接全球的“信息桥”，进一步加强金融领域新闻报道和信息服务，为推动我国金融事业健康发展提供有力支持。

中国证监会主席易会满表示，我们需要对中国特色现代资本市场的实现路径等作更加深入系统的思考。要探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。要把资本市场一般规律与中国市场实际相结合，与中华优秀传统文化相结合。要在继续发展壮大机构投资力量同时，更加重视中小投资者合法权益保护。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，中国外汇市场韧性不断增强，人民币资产避险属性日益凸显。我们将继续统筹发展和安全，全力构建与新发展格局相适应的外汇管理体制机制，维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全。

本届金融街论坛年会由北京市人民政府、中国人民银行、新华社、中国银保监会、中国证监会和国家外汇局共同主办。

(责编：袁勃、胡永秋)

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