新华社海口11月21日电（记者宋晨、陈凯姿）记者从国家航天局获悉，21日，国家遥感数据与应用服务平台发布暨国家航天局卫星数据与应用国际合作中心揭牌仪式在海南海口举办。国家遥感数据与应用服务平台正式开通，旨在构建国家级、综合性遥感资源共享与应用服务体系，进一步推进遥感卫星数据资源共建共用共享，带动我国遥感综合应用能力迈上新台阶。

国家航天局局长张克俭表示，要把国家遥感数据与应用服务平台打造为数据开放共享的样板工程，把国家航天局卫星数据与应用国际合作中心打造为航天国际合作的典范基地，加强政府、科研机构、企业间协作，推动与国外政府机构、企业以及国际组织等进行全方位交流与合作，持续提升中国航天国际影响力。

党的十八大以来，我国遥感卫星发展迅速，特别是随着高分专项的实施，构建起稳定运行的高分卫星遥感系统。与此同时，遥感卫星应用仍存在效益不高、数据共享难、应用服务散等问题。

为推动我国遥感数据共建共用共享，国家航天局此次会同有关部门，组织国家航天局对地观测与数据中心、中国资源卫星应用中心、国家卫星气象中心等7家共建单位通力合作，联合建设平台。平台作为国家级公益性与基础性遥感信息公共基础设施，将打通遥感卫星数据开放共享信息通道，搭建资源互联互通和高效利用基本架构，开展航天资源综合应用和应急减灾救灾统一调度，促进跨行业、跨部门、跨区域的遥感应用高质量发展。

为打造平台的国际合作枢纽，国家航天局还与海南省联合共建“海南卫星数据与应用研究中心”，打造国家卫星数据与应用国际合作基地。同时，加挂“国家航天局卫星数据与应用国际合作中心”和“金砖国家遥感卫星星座数据与应用中心(中国)”牌子。该中心将依靠海南自贸港的数据政策优势，统筹开展遥感数据与应用国际合作，支持政府间对地观测领域合作协定的履约工作，推动国际重大项目合作落地实施。

(责编：胡永秋、袁勃)

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