守好粮仓端牢饭碗 秋粮主产区已累计收购超5000万吨
2022年11月22日08:40 | 来源：人民网
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人民网北京11月22日电 （记者李栋）据国家粮食和物资储备局最新发布，目前，秋粮主产区累计收购量超5000万吨，旺季收购已全面展开。
在宁夏银川一中储粮收购网点，永宁县村民许贞峰的一车玉米经检测符合一等粮标准。“从运粮车入门，经过登记、扦样、化验、过磅、卸车到最后结算，不到一个小时全部完成，而且公示栏里张贴的价格明明白白，粮款直接打到‘一卡通’上，现在卖粮既方便又放心。”说起现在售粮的便捷，许贞峰竖起了大拇哥。
“今年秋粮种植面积达104.7万亩，秋粮颗粒归仓是保障区域粮食安全的‘定心丸’。”银川市粮食和物资储备局相关负责人表示，针对粮农关心的质量指标等问题，通过做好秋粮质量安全扦样和监测工作，在收获后第一时间组织人员深入收割晾晒现场，统筹做好重点地区、重点品种、重点项目的监测。“目前收储企业、加工企业、粮食经纪人等40余家收购主体积极入市，及时公开发布了秋粮收购网点，实现各县（市）区全覆盖，做到‘钱等粮、人等粮、车等粮、仓等粮’。”
秋粮丰收又一年，由于行情好、价格高，市场购销活跃，当前各地中晚稻、玉米、大豆等秋粮品种上市量稳步增加。数据显示，截至目前，全国主产区各类粮食企业累计收购秋粮5049万吨，同比增加691万吨。
“秋粮上市以来，各类企业积极入市收购，进度快于上年，中晚稻优质品种价格比普通品种每斤普遍0.1元以上。”国家粮食和物资储备局相关负责人表示，为切实保护种粮农民利益，前期，江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江等5省已启动中晚稻最低收购价执行预案，目前已累计收购121万吨，同比增加11万吨。
(责编：乔业琼、高雷)
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