中华财险：深耕“三农”领域 为全面推进乡村振兴保驾护航
当一块田地要播种、插秧之前，先须通过犁田把田地深层的土壤翻上来，浅层的土壤覆下去。因此，深耕是必须重视的农事活动。在广阔无垠的土地上，除了农人的深耕外，还有人默默地与时间为伍，不计回报地付出，只为在中华大地结出壮硕的果实。
深耕，意味着一份责任与沉淀。作为我国规模化经营农业保险历史最长的保险公司之一，中华联合财产保险股份有限公司深耕“三农”领域三十六载，勇担服务“三农”责任，为全面推进乡村振兴保驾护航。
胜天一筹的底气
“埋汰秋”——老一辈农人口耳相传的天气现象，指的是在农区秋收期间降水频繁，导致土地偏湿偏涝。在内蒙古兴安盟地区，一到10月份收获季节就会出现这样的恶劣天气，导致收割机下不了地，成熟的作物收不回来。
今年种的2500亩旱地玉米迎来了大丰收，但农人敏感、细腻的心思，又让家住内蒙古兴安盟桃合木苏木的玉米种植大户白光辉望天兴叹。于是，他将自己的苦恼讲给了正在农地考察的中华财险工作人员，“能不能增加一个保险，多一重保障？”
在提炼了农户共性需求后，中华财险决定因地制宜，弥补收获期的空白领域，推出创新型“收获期保险”。首期推出的大豆、玉米等商业性收获期保险，彻底保障住了最后一个环节：覆盖了农作物在收获过程中所面临的自然灾害、意外事故等风险。保险期限自种植保险保期结束次日起计算，一般为一个月，具备“短、平、快”的优势。
白光辉得知中华财险兴安盟中心支公司开发并推出了一款“商业性玉米收获期保险”后，于9月16日为他的2500亩旱地玉米投保了这款产品，缴纳了保险费10万元，获得了250万元的玉米收获期风险保障，为他的旱地玉米上了“安全锁”，解了“心头难”。
兴安盟是全国重要的玉米主产区之一，玉米年产量常年在100亿斤以上，玉米就是农人眼中的“香饽饽”，享有同样待遇的还有被誉为增收致富“金豆豆”的大豆。2022年，农业农村部在多地大力推广大豆玉米带状复合种植技术，以扩大种植面积，提升产能。
“大豆+玉米”，这个组合能行吗？在保守农人的理解中，“矮个子”大豆通常只长到小腿位置，“高个子”玉米则长势喜人，往往能到2米，这样的“身高差”能否为邻，农人在心里打了个问号。又因为当地政策性保险中仅包括玉米，不少农户又找到了中华财险，讲出了他们的担忧。
随着《内蒙古自治区大豆完全成本保险和种植收入保险实施方案》的下发，大豆完全成本保险在内蒙古自治区4个旗县落地实施，可谓是来了一场及时喜雨。
保障更充分、更全面了，农户的积极性更高了，“黄金搭档”收获颇丰——采用玉米带与大豆带复合种植，既充分发挥高位作物玉米的边行优势，扩大低位作物大豆受光空间，实现玉米带和大豆带年际间地内轮作，又适于机播、机管、机收等机械化作业，在同一地块实现大豆玉米和谐共生、一季双收。
自2007年起，中华财险主动承办了新疆、内蒙古、湖南等六省份的农业保险试点工作，并通过不断的实践试验、摸索总结，为我国农业保险业务规模的快速增长、覆盖面的不断扩大、服务水平的不断提升、各项制度的建立健全等方面作出积极贡献。
无处隐形的意外
金融浇灌，更在于“精准”二字。中华财险始终在“精准”上下功夫，让意外无处遁形。
四川省阿坝藏族羌族自治州位于青藏高原东部边缘，平均海拔3500米左右，这里草木丰茂，是理想中的畜牧地。但受限于交通阻碍与经济发展，大部分牧民的养殖理念仍很落后。每当高原进入漫长的冬季降雪期，考验也悄悄来临。
“我们发放藏汉双语宣传册，对牧民进行宣传，经过多年经营，现在大部分牧民已经有了保险意识。”通过丰富完善保险配套机制，中华财险将阳光普照在这片草原牧场之上。
除对牦牛养殖业前端的牦牛、牧草进行保障外，中华财险还发挥保险在防疫卫生方面的作用，推广保险与病死畜禽无害化处理联动机制，对死亡的牦牛进行无害化处理。
在若尔盖县达扎寺镇红光村牦牛保险定损查勘点，陆续有牧民将死亡的牦牛拉到这里，工作人员忙着登记、拍照、核实。一系列理赔程序完成后，死亡的牦牛会由无害化处理公司统一装车处理。
据介绍，为加快推进畜牧业高质量发展，中华财险升级病死畜禽无害化处理与养殖业保险联动机制，解决了病死畜禽无害化处理的难题，目前“保处联动”模式已推广到162个县市区。
青山绿水，孕育着生命与希望。随着植树造林、退耕还林、天保工程、大规模绿化全川等行动持续开展，四川省青川县森林覆盖率从二十多年前的不到50%，已增至74%。全县25万人口，分散在3216平方公里土地上。随着森林面积的扩大，野生动物的活动范围也无藩篱。动物下山伤人、毁坏农作物事件频频发生。
从2016年开始，青川县政府联合中华财险推出了野生动物伤人保险。通过较小的资金投入，撬动更大的保险覆盖面，随着试点推进，野生动物致害保险已在四川江油、宝兴、平武、雅江、通江等多地探索实践。与此同时，保险赔偿范围也扩大了，野生动物致害畜禽和农作物，也纳入赔偿范围，并明确了各个品种的赔偿标准，保险年度累计赔偿限额800万元。
“云”渔夫的笑颜
“早上6点一次，傍晚6点一次，半夜也不能掉以轻心。”为了养好鱼，广东省肇庆市水产养殖合作社的带头人马国斌起早贪黑，亲力亲为照料养殖水面，而巡塘是他们雷打不动的日常工作。
马国斌介绍，溶氧度、pH值酸碱度和水温三项指标对鱼的存活和生长非常重要。因此，管理调节好鱼塘的水质是个技术活——“娇气”的“池中之物”对水里溶氧量要求极高，稍有不慎，鱼塘底部缺氧就会造成不小的损失。
夏天，强力台风接踵而至，水产大户们严阵以待，这一次他们有了新的帮手。今年7月，中华财险对鱼塘进行了“升级改造”：加装了溶氧、温度组合传感器、pH传感器、水产养殖物联网控制柜、水下摄像机、农事微型气象站等设备。
有了这些装备，马国斌随时打开手机就能查看水体溶氧量、温度、pH值以及地面上的风力、降水等指标，还能实时观测到水下鱼的生长状况。“过去巡塘是跟着感觉走，现在是看着数据走。”对于这些变化，马国斌赞不绝口。
此外，中华财险推出的“5G物联网水产养殖保险”，利用信息数字化手段，探索大数据在渔业领域的采集、挖掘和应用，建立了“保险+科技+服务”的融合发展新模式，实现了渔业保险与产业服务的多主体联动，推动了保险与产业升级的协同发展。目前，这款产品主要在江苏、广东两个水产养殖大省进行试点创新，已经部署了百余套设备，合作了70多家渔业养殖企业及农户。
为持续提升优化精准承保理赔水平，中华财险顺应国家数字乡村战略和智慧农业发展的趋势，不断提升农业保险信息化、智能化、线上化和自主化水平。通过科技赋能，持续加大卫星遥感、无人机、移动勘察等技术应用，探索符合农业风险管理规律的精准承保理赔新模式，利用“空天地一体化”遥感地理信息应用，以“按图作业”推动种植险实务流程再造，代替粗略误差大的人工查勘手段，推动承保真实、理赔准确，回归保险保障本源。用赔款、用汗水、用赞誉、用口碑，成为“金山银山，保险是靠山，农险走在先”的真实写照。
作为我国农业保险的先行者，中华财险牢记“服务三农”的初心使命，在乡村振兴等领域亦积极发挥保险保障作用，履行国企责任担当。该公司发布的《中华保险服务乡村振兴的行动计划（2021-2025）》显示，将把“三农”保险业务的占比由20%提升到25%，全面提升公司服务乡村振兴的贡献度，大力构建助力乡村五大振兴的产品体系和长效机制。
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