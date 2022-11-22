45项新变化 长征二号F遥十五火箭焕然一新
央视网消息：长征二号F运载火箭是我国目前唯一执行载人任务的火箭，有着“神箭”的美誉。在此前多次的发射经验基础上，长征二号F遥十五火箭进行了全面的升级优化。
航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：这次遥十五火箭相比上一发遥十四火箭，一共有45项的（技术）状态变化。长二F都是零窗口发射，如果发射过程中有任何问题，有可能会造成窗口的延迟，这样就（会）影响入轨的精度。
长征二号F火箭作为航天员的专属座驾，需要将航天员精准地送入预定轨道，这就需要火箭可以自主应对天气因素产生的影响，从而实现零窗口发射。为了使入轨精度做到最高，科研人员还对火箭的控制系统和遥测系统进行了升级。
刘烽：我们又增加了（火箭）起飞时间偏差的适应性，采用这个技术之后，可以在它（火箭）的轨道参数里头进行相关的修正，自动补偿起飞过程中的时间偏差，能够确保入轨的精度。另外对火箭的遥测系统发射机，还有导航接收机也进行了相关的一些升级工作，使导航接收机接收卫星的数量能更多，精度更高。
长二F火箭持续优化升级 安全性再提高
作为一型载人火箭，高安全性是必不可少的。为了提高火箭的安全性，长二F进行了持续的优化升级，安全性在不断提高。
中国空间站进入建造阶段后，负责运送航天员的长征二号F火箭也迎来了高密度发射任务。作为中国航天史上技术最复杂的航天员“专列”，每一次亮相，它的可靠性与安全性都会再次提升。
刘烽：长二F火箭历来是对可靠性方面是在做不断提升工作，这回遥十五火箭我们在提高可靠性方面也进行了26项的技术状态变化和更改，这些方面主要是消除一些我们发现和认识到的薄弱环节，例如耗尽关机变换器，我们识别出有个别的器件存在单点失效的模式，这回也把相关的器件进行了冗余改进。
冗余改进简单来说就是相同器件有备份，在一个出现问题的情况下，另一台设备可以无缝衔接，确保火箭正常运行。不仅器件进行了冗余设计，长二F火箭也采用了“发射一发、备份一发”的模式，两发火箭轮流“站岗”，进入“值班状态”的火箭如果接到应急救援命令，可以随时实施应急救援发射，保障航天员的生命安全。
发射一发备份一发 两发火箭轮流站岗
在接下来的工作中，航天人还会对火箭进行各项检查测试，每天监测火箭状态，让火箭可以以最佳状态迎接发射。
刘烽：火箭转场之后到了发射区，整个火箭还要做一次各系统功能检查，后续还需要与飞船进行接口匹配，然后要参加全系统的发射演练，目前整个火箭的状态良好。
一型火箭30载 中国载人航天的金牌火箭
长征二号F火箭是1992年我国载人航天工程启动以后，专为载人任务而研制的火箭。从开始研制到今天，长征二号F火箭已经陪伴中国载人航天走过了30年，是名副其实的“金牌老将”。
长征二号F火箭的研制参考了一型叫做长征二号E的火箭，在我国载人航天工程启动后，航天人对当时中国低轨道运载能力最强的火箭——长征二号E型火箭进行了改造。除了在长征二号E型火箭原有的基础上进行了升级优化，还增加了逃逸系统和故障检测处理系统，使它完成了从普通运载火箭到载人火箭的跨越。
航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：长二F作为载人火箭，最大的特点就是两个系统，一个是逃逸系统，一个是故障检测处理系统。这两个系统都是为了载人火箭而设置的。它主要目的就是为了在待发段和火箭飞行的上升段检测火箭的故障，这时候如果火箭出现一些灾难性的故障，为了确保航天员的生命安全，用这两个系统来把航天员带离火箭的危险区。
对于载人火箭来说，航天员的生命安全是最重要的。刘烽告诉记者，在确保极高的可靠性和安全性的前提下，未来的载人火箭还将有全新的突破。
刘烽：载人（任务）多人多天的任务特点，后续载人飞船肯定重量会更大，也需要载人火箭进一步提高运载能力。第二是对于整个飞行的故障容错能力应该进一步提高，我们正在做智慧火箭。第三方面就是可重复使用，对于载人火箭来讲，还是要在可重复使用方面做出更大的技术创新和进步。
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