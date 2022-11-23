人民网北京11月23日电 （记者许维娜）近年来，我国露营旅游休闲快速增长，在促进旅游休闲消费、培养绿色健康生活方式、便利人民群众就近出游等方面发挥了积极作用。

近日，国家发展改革委会同文化和旅游部、中央文明办等部门联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，加强露营旅游标准引领，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。以深化供给侧结构性改革为主线，顺应人民群众旅游休闲消费体验新需求。

《意见》的出台有何意义？《意见》透露了哪些重要信息？业界又将如何贯彻落实《意见》？基于业界关心的上述问题，记者采访相关专家对《意见》的内容进行解读与探讨。

露营旅游休闲是指在户外使用自备或租赁设备以休闲游憩、运动娱乐、自然教育等为主要目的，在有明确范围和相应设施的营地场所驻留的活动。

北京第二外国语学院教授冯凌表示，近年来国内露营旅游休闲呈现爆发式增长。长远而言，露营旅游是承载居民健康休闲、青少年自然教育的重要载体，是旅游业拓展投资和消费新增长点的重要渠道，是激活传统旅游产品新动能、挖掘城乡休闲新空间的重要方式。因此，推动露营旅游休闲健康发展具有重要的社会、经济和生态文明价值，是体现旅游为民、旅游惠民的重要新业态，是立足当下又着眼长远、促进旅游业高质量发展的重要举措。

冯凌认为，《意见》的出台有三方面重要意义：一是有利于促进生态文明旅游传播和发展，培育融入自然、体验自然、人与自然和谐共生的健康生活新方式。二是有利于促进露营旅游全产业链发展，培育相关领域新的投资和消费增长点。三是有利于促进传统旅游产品转型，提高城乡休闲空间利用效率，有力推动旅游休闲产业供给侧创新。

冯凌认为，本次《意见》聚焦营地建设、经营、管理和上下游产业链，主要提出以下要求：一是加快拓展露营旅游休闲空间。二是着实提高露营旅游休闲品质。三是更加强调规范经营和安全管理。四是广泛宣扬文明健康旅游方式。五是全面促进上下游产业链协同发展。六是强力保障推动营地建设落地。

其中，《意见》围绕扩大供给、提高品质、规范发展、防范风险、推进文化和旅游深度融合，提出优化规划布局、扩大服务供给、提升产品服务品质、加强标准引领、推动全产业链发展、规范管理经营、落实安全防范措施、加强宣传推广、引导文明露营等工作任务。

对此，旅游产业研究咨询机构景鉴智库创始人周鸣岐表示，《意见》的出台是对露营这一细分赛道的有效政策支持，疫情之下，用户出行半径大幅缩短，露营呈爆发式增长，及时的政策指导和支持对于规范行业、助力其可持续发展起到建设性作用。

《意见》提到，鼓励有条件的旅游景区、旅游度假区、乡村旅游点、环城游憩带、郊野公园、体育公园等，在符合相关规定的前提下，划出露营休闲功能区，提供露营服务。

“实际上，许多城市的郊野公园日常需要花费大量养护成本，利用率却很低，亟需进行相关提升，而提供优质的露营服务需要合理的规划和统筹运营方案。”周鸣岐认为，在《意见》的指导下，期待各地能合理利用空间、做出符合城市周边微度假趋势的创新性露营产品。

携程研究院行业分析师方泽茜表示，《意见》进一步认可并支持经营性露营营地的稳序发展，提出在多种场所建设营地、发展休闲露营服务，鼓励露营“多点开花”，充分满足居民城郊周边的休闲需求。

方泽茜介绍，今年以来，其所在平台上的露营旅游订单同比去年增长超30倍，其中，本地订单占比63%，市外周边订单占比24%,人均露营消费为1027元，同比增长超10%。截至目前，平台上的露营产品已累计覆盖国内152个城市，除一线城市外，平台上的露营产品也在低线城市加速渗透。

为保障人民群众生命财产安全，《意见》提出营地选址应当科学合理、注意安全，要求经营主体落实相关公共安全责任和食品安全主体责任，建立安全管理制度和应急预案，配备必要的监测预警和消防设施设备。避免在没有正式开发开放接待旅游者、缺乏安全保障的“野景点”和违规经营的私设“景点”开展露营活动。此外，《意见》提出明确职责分工、加强用地保障、提供资金支持、促进品牌协同、搭建行业平台、加强理论和人才支撑等保障措施。

冯凌还表示，目前，我国露营市场尚处于发展的初期，潜力还十分巨大。《意见》的落实需要相关部门的协调联动，需要用地、资金等多方面政策保障，需要更多专业人才的支撑，也需要社会多方的支持和参与，从而切实提高这一新兴业态的发展质量，更好满足大众旅游时代居民的健康旅游休闲需求。

此外，国家发展改革委相关负责人表示，下一步，国家发展改革委将会同相关部门加快推动《意见》落地实施，扩大露营旅游休闲产品优质供给，促进露营旅游休闲全产业链发展，保障露营旅游休闲安全，持续推动露营旅游休闲健康有序发展。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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