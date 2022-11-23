新华社北京11月23日电 题：提高居民养老保障水平，个人养老金如何发力？——来自2022金融街论坛年会的观察

新华社记者谭谟晓、陈旭

前不久，《个人养老金实施办法》正式发布，引发广泛关注。在2022金融街论坛年会上，来自部委、学术界、金融机构等方面的权威人士就如何推动我国个人养老金发展展开讨论。

“个人养老金是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度。”人社部副部长李忠说，要充分利用税收优惠等支持政策，引导具备条件的人员积极参加，让他们在退休后能够再多一份保障。

我国养老保险体系包括三大支柱——基本养老保险，企业年金、职业年金，个人养老金制度和市场化的个人商业养老金融业务。作为第三支柱养老保险的重要组成部分，个人养老金市场需求不容忽视。

“我国居民存款已经超过110万亿元，社会财富转化为长期养老资金的潜力巨大，为第三支柱养老保险发展提供了良好基础。”银保监会人身险部主任陈映东说，去年以来，银保监会陆续推出专属商业养老保险、养老理财、特定养老储蓄等试点，取得积极成效。

记者了解到，个人养老金资金账户里的资金，可以自主选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等。

为推进个人养老金制度落地实施，支持金融机构积极开展个人养老金业务，金融监管部门已出台相关配套规定，明确金融机构参与个人养老金制度的条件、产品要求、经营规则等，同时指导搭建金融行业信息系统，支持交易和信息交互。

多位与会嘉宾表示，银行、保险、基金等金融机构要充分发挥各自行业优势，创新产品供给，为不同人群提供更多看得明白、操作便捷、收益稳健的个人养老金产品。

在中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文看来，产品收益率是关乎个人养老金制度吸引力的重要因素。金融机构承担着为老百姓“养老钱”保值增值的任务，这需要金融机构提升资产配置能力，也需要加快投顾行业发展，从而吸引更多人参与到制度中来。

“我们要坚持长期投资、价值投资和审慎投资理念，不断提升风险管理能力，通过优化投资组合，降低投资成本，把投资收益保持在一定水平。”国民养老保险股份有限公司总经理黄涛说。

“从国内外养老金融发展历程来看，个人养老金市场从起步到壮大还需要较长时间。”陈映东说，金融机构要久久为功，平衡好短期与长期、风险与收益、效益与成本的关系，抓好经营管理，切实防范风险。金融监管部门也将密切关注政策实施效果，充分听取各方意见，适时研究完善监管规定。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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