本报记者 廖睿灵

11月1日，装载6万吨液化天然气的“耐力”号LNG运输船靠泊在中国石化天然气分公司天津LNG接收站1号泊位。目前，该站正稳步推进二期储罐工程建设，进一步提升储气能力，保障冬季用能需求。

王卓然摄

河北省邢台市临城县结合山区日照资源丰富的优势，因地制宜推广太阳能、光伏等清洁取暖，打造绿色低碳的清洁供暖体系。图为11月14日，专业人员在临城县祁村检查维护太阳能取暖设备。

柴更利摄（人民视觉）

“小雪”已至，中国北方地区全面进入采暖季，南方地区取暖用电需求同步攀升，能源供应成了热门话题。

今年冬季，面对国际能源供应偏紧、价格高企等形势，国内能源供给是否有保障？能否满足经济社会发展需求、确保人民群众温暖过冬？

入冬后取暖需求攀升

赵先生是黑龙江省大兴安岭地区漠河市的一名向导，每年冬季是他最忙的时候。“虽然室外温度低，但供暖后室内很暖和，多数游客都能适应漠河的气候。”赵先生说。

作为国内较早供暖的城市之一，今年9月18日，漠河就已有序开栓供暖。伴随气温走低，内蒙古、甘肃、宁夏等北方地区也陆续进入供暖季，多地提前启动集中供暖工作。11月13日，北京地区开始正式供热，较原计划提前了2天。

居民用暖需求攀升，意味着能源供应进入一年中的关键时刻。有关人士预测，今年迎峰度冬期间，部分地区或面临较严峻的用能形势。

在山东省潍坊市日前举办的新闻发布会上，潍坊市新旧动能转换办公室副主任张炳利介绍，目前全市各领域能源需求进一步增加，加之国际能源危机、价格波动等因素影响，潍坊市迎峰度冬能源保供形势仍较紧张；四川省经信部门测算，若考虑来水不足、水库蓄水不够、电煤燃气不足，叠加留川电量和外购电量难以保障等不利因素，迎峰度冬期间四川电力供应或将出现一定缺口；杭州市发展改革委预测，今年冬季杭州大概率存在用电缺口，如果出现天然气供应不足、持续极端低温、外来电减少等情况，用电缺口还将进一步增大。

中国电力企业联合会近日发布的《2022年三季度全国电力供需形势分析预测报告》显示，根据电力需求预测，综合考虑中长期交易合同边界、新投产装机、跨省跨区电力交换、发电受阻及合理备用等因素，预计迎峰度冬期间全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。分区域看，预计迎峰度冬期间华北、东北区域电力供需基本平衡，华东、华中、西北、南方区域电力供需偏紧。

为缓解用能紧张形势，能源企业开始着手加大能源供应力度。作为国内规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司，国家能源集团要求迎峰度冬期间全力发挥“煤电路港航运”优势，科学组织煤炭产销、物流运输、发电供暖各项生产经营活动。集团下属全国首个2亿吨级煤炭生产基地——神东煤炭提前安排部署煤炭生产、洗选、外运工作，所属的13座矿井、11座选煤厂开足马力生产，同时加大21个装车站点保障力度，坚决杜绝冻车。国内主要煤炭下水港之一、国家能源集团黄骅港务统筹协调煤炭资源和港口装卸设备资源，充分释放5万吨级重载双向航道通航能力。

“自迎峰度冬能源保供工作启动以来，黄骅港日均卸车153列，较保供之前年均水平提高16.8%；日均装船65.3万吨，较保供之前年均水平提高18%。”黄骅港务公司生产指挥中心经理刘金光说。

能源供应“家底足”

作为冬季供暖的重要资源，迎峰度冬期间油气供应情况备受关注。

中国石化是国内能源供应主力军之一。集团有关负责人告诉记者，为做好冬季供气工作，中国石化持续推进储气能力建设，加快推进天然气注气工作。截至10月31日，中国石化天然气分公司今年已累计向文96、金坛、卫11、文23等9座储气库注入天然气近28亿方，调峰能力达1500万方/日以上，可满足7500户家庭一天的用气需求。

“此外，中国石化天然气分公司紧盯国际LNG进口价格走势，按照‘应储尽储’原则全力落实冬季调峰保供资源储备。采暖季前，文96、黄场、金坛、文23等9座储气库已形成有效工作气量20亿方，确保高峰月可供采气量每天达到2500万方。我们还利用天津、青岛LNG接收站储罐储备充足调峰资源，满足市场调峰需求，为华北地区今冬明春天然气调峰保供备足‘底气’。”该负责人说。

国家能源局发布的数据显示，今年前三季度，国内原油、天然气产量同比分别增长3%、5.4%。国家能源局副局长任京东表示，国内原油已连续3年增产，天然气产量连续5年增产超过100亿立方米，油气储备能力稳步提升，市场稳定供应的底气进一步增强。

再看煤炭供应。中国是产煤大国，冬季用能离不开煤电兜底。数据显示，今年1-9月，全国规模以上企业煤炭产量33.2亿吨，同比增长11.2%。从重点产煤地区看，晋陕蒙新煤炭产量占全国的80.9%，对产量增长的贡献率达90.5%，充分发挥了产煤大省的作用。“电厂存煤也大幅提升。9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好，有效保障了发电供热用煤需求。”国家能源局煤炭司副司长刘涛说。

今年供暖季，北方部分地区还迎来清洁能源“生力军”，为冬季供暖增添保障。

11月1日，东北地区首个核能供暖项目——辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运供热。核能供暖替代红沿河镇原有的12个燃料锅炉房，实现“清洁供暖”。

“相比传统的烧煤取暖，核能供暖更加清洁、低碳、高效。”辽宁红沿河核电有限公司技术副总工程师胡汝平介绍，核能供暖主要利用核电机组二回路蒸汽作为热源对外供暖，相较于化石能源等其他供暖形式，环保效益更明显。据测算，红沿河核电站核能供暖项目每年约可减少标煤消耗5726吨、减排二氧化碳1.41万吨。

比起传统供暖模式，核能供暖成本如何？胡汝平告诉记者，目前红沿河镇供热价格执行的是大连瓦房店市相关政策标准，居民供暖价格约25元/平方米，商业建筑供暖价格约为30元/平方米，“费用和之前锅炉集中供热没有差别，但供热效果明显提升。”

协调落实稳价格

迎峰度冬能源保供不仅要确保“量足”，还得保证能源价格总体稳定，不因市场供需情况变化产生过大波动。

国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，面对全球能源价格持续高位震荡，能源行业及时研判、超前谋划，有效应对能源市场波动。“我们大力推动降低天然气采购成本，合理引导天然气消费。中央企业发挥‘资源池’优势，国产气和进口管道气、进口LNG长协气等稳价资源占比增大。主要供气企业管道气平均供气价格多在每立方米2至3元，部分尖峰增量气源价格也控制在每立方米4至5元，远低于国际市场价格。”董万成说。

煤炭价格也维持在相对合理稳定区间。为保障煤炭电力稳定可靠供应，目前国内能源市场重点推行电煤中长期合同。刘涛介绍，10月份秦皇岛5500大卡动力煤年度长协价格为719元/吨，较年初下降6元/吨，比长协最高限价770元/吨低51元/吨，稳住了电煤供应的基本盘。同时，电厂煤炭综合到厂价明显低于国际水平，为保障民生用能奠定了良好基础。

不过，煤炭市场仍存在一些薄弱环节。个别发电企业反映，按照规定，发电供热企业理应实现煤炭中长期供需合同全覆盖。然而在部分地区，当地已经开始供暖，企业却还未落实中长期合同；还有的企业虽已签订合同，但部分煤企未完全按照合同约定兑现，导致发电企业仍需提高成本购买部分现货煤。

确保迎峰度冬能源稳定供应，仍需进一步协调落实相关工作。任京东表示，将实行全国煤炭产量日调度机制和价格、库存监测机制，加强重点煤炭企业产量直接调度。同时，协调保障好发电燃料供应。签订压实《煤炭安全保供责任书》，对有关省区完成产量和调出量进行政策激励或约束，同步加强电煤中长期合同履约监管。多措并举增强能源供应，确保人民群众温暖过冬。

(责编：袁勃、胡永秋)

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