本报记者 李 婕

日前，在浙江省金华市金义综合保税区垂直云京东仓，员工忙着分拣、取件、打包，把跨境电商包裹发往全国各地。

时宽兵摄（人民视觉）

中国贸促会研究院近日发布的《2022年中国电子商务发展趋势报告：电子商务在经济高质量发展中的重要作用》显示，以直播电商为代表的电子商务新模式迭代加速，截至今年6月，中国电商直播用户规模为4.69亿，较2020年3月增长2.04亿，占网民整体数量的44.6%。

根据报告，2021年5月至2022年4月，抖音平台每月有超900万场直播，售出超过100亿件商品，交易总额同比增长2.2倍；截至2022年3月，淘宝直播累计观看人次已经超过500亿。

报告认为，数字技术成为消费升级的全新驱动力。一方面，数字技术催生了消费新业态新模式，例如，年轻人喜爱的“云逛街”“云音乐会”等应时而生。另一方面，数字技术推动消费结构优化升级，通过赋能工业生产环节，更好地满足了消费者多元化、个性化、定制化的消费需求。

“在复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击背景下，中国科学统筹疫情防控和经济社会发展，国民经济顶住压力持续恢复，三季度经济恢复向好，经济韧性持续显现。”报告认为，电子商务在其中发挥重要作用，具体表现在三个方面：

一是电子商务成为拉动消费和防疫保供的重要力量。今年1-9月，实物商品网上零售额82374亿元，增长6.1%，远高于同期社会消费品零售总额增速。中国电子商务在网络零售市场、网购人数、数字化快递业务以及移动支付规模方面稳居世界第一位。1-9月，在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长15.6%、4.7%、5.2%，食品等必需品网购消费表现突出，有力保障了居民日常必需品供应。

二是消费场景创新助推服务业转型。“互联网+”激发服务业新动能，打破了服务消费供需双方在时空上的限制，使服务消费市场增长潜力加速释放。截至2022年6月，中国在线办公用户规模达4.61亿，占网民整体的43.8%。目前中国在线医疗用户规模达3亿，占网民整体的28.5%。

三是跨境电商在政策支持下成为稳外贸、促消费的重要抓手。商务部发布数据显示，上半年跨境电商进出口交易额同比增长28.6%。同时，跨境电商进口成为消费升级新路径。今年京东“双11”预售首日，京东国际预售成交额同比增长178%。跨境电商更好地满足了消费者个性化需求，成为全球购的重要渠道。

(责编：袁勃、胡永秋)

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