本报记者 谷业凯

高速数字马达是智能清洁领域的关键技术之一。近年来，一家孵化自清华大学学生科技组织“天空工场”的企业通过在空气动力学、材料学、精密制造等领域不断创新，让高速数字马达的“临界速度”一次次突破。“当国外同行做到每分钟5万转、10万转的时候，我们要做到每分钟15万转，甚至是18万转，用底层技术突破带动扫地机、吸尘器、吹风机等产品创新。”追觅科技有限公司创始人兼首席执行官俞浩说。

目前，追觅科技已在高速数字马达、流体力学、机器人控制、即时定位与地图等方面构建了“专利矩阵”。截至今年11月中旬，追觅科技在国内外累计申请专利3306件，其中，发明专利申请1184件，PCT国际专利申请306件，累计获得授权专利1875件，产品销售额达到数十亿元。

与科技创新同频共振，为高质量发展提供支撑。党的十八大以来，我国知识产权事业实现大发展大跨越大提升，走出了一条中国特色知识产权发展之路。10年来，我国累计授权发明专利395.3万件，累计注册商标3556.3万件。截至2022年9月，我国发明专利有效量为408.1万件。我国在全球创新指数报告中的排名由2012年的第三十四位，上升到2022年的第十一位，连续10年稳步提升。

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境。”“深化科技体制改革，深化科技评价改革，加大多元化科技投入，加强知识产权法治保障，形成支持全面创新的基础制度。”

阔步新征程，知识产权部门将全面贯彻落实党的二十大精神，统筹推进知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施，加强知识产权法治保障，全面提升知识产权的创造质量、运用效益、保护效果、管理能力和服务水平，以中国式现代化为指引推进知识产权强国建设。

科技创新能力和知识产权综合实力显著提升

党的二十大报告提出：“我们加快推进科技自立自强，全社会研发经费支出从一万亿元增加到二万八千亿元，居世界第二位，研发人员总量居世界首位。”

非凡十年，我国科技创新能力和知识产权综合实力显著提升，有效发明专利实现量质齐升，企业创新主体地位进一步巩固，知识产权激励全社会创新创造更加有力。10年来，我国授权发明专利年均增长13.8%；战略性新兴产业有效发明专利占国内总量的比重超过三成，维持年限超过10年的发明专利有效量达到39.5万件；截至2022年7月，国内拥有有效发明专利的企业达到32.6万家，拥有有效发明专利208.6万件。

深圳蛇口港码头上，岸桥林立。以前塞满贴牌电视机的集装箱，如今装载的是TCL等企业生产的高端电子元器件。作为高科技制造业企业，TCL在全球拥有43个研发中心，研发人员超过1.86万名。截至今年9月底，TCL累计申请专利97703件，其中PCT专利17021件。TCL在量子点电致发光显示领域公开专利数量为1987件，居全球第二。

“企业作为创新的主体，持续坚定在创新方面加大投入，勇于向产业链上游攀升。10多年来，TCL科技在半导体显示产业累计投入2600多亿元，推动国产面板在半导体显示领域追赶超越，实现多项突破创新。”TCL创始人、董事长李东生说。

法律制度不断完善，保护力度持续增强

产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面，保护知识产权就是保护创新。10年来，我国知识产权法律制度不断完善，保护力度持续增强。民法典确立了依法保护知识产权的重大法律原则，专利法、商标法、著作权法完成新一轮修改，建立了国际上最高标准的惩罚性赔偿制度。“严保护、大保护、快保护、同保护”各项工作统筹推进，集快速审查、快速确权、快速维权于一体的知识产权快速协同保护体系加快建设。我国知识产权保护社会满意度从2012年的63.69分提升至2021年的80.61分。

“今年以来，江苏省知识产权保护中心累计处理知识产权纠纷调解1010件，平均处理周期23.4天，为当事人提供了高效、便捷的知识产权公益调解服务，助力知识产权维权走上了快车道。”江苏省知识产权保护中心维权援助部部长刘迷迷说。近年来，江苏加快建设知识产权快速协同保护体系，着力打造以省知识产权保护中心为牵引，13个设区市知识产权保护中心全覆盖，若干个县（市、区）知识产权快速维权中心协调联动的知识产权快速协同保护体系，为创新主体提供专利快速预审、快速确权、专利运营、专利导航以及知识产权快速维权等公益服务。

加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高我国经济竞争力最大的激励。截至2022年9月，我国高价值发明专利审查周期压减至13个月，发明专利平均审查周期压减至16.5个月，商标注册平均审查周期稳定在4个月。国家知识产权局已在27个省（区、市）布局建设96家保护中心和快速维权中心，维权援助机构总数达到1300余家……既通过严格的知识产权保护激发全社会创新活力，推动高质量发展，又要通过权利的平衡保护，使创新成果更多惠及人民。

运用效益加速显现，支撑经济社会发展更加有力

非凡十年，我国知识产权运用效益加速显现，支撑经济社会发展更加有力。10年来，我国专利商标质押融资金额累计达1.3万亿元，年均增长27.2%；知识产权使用费进出口总额累计2.19万亿元，年均增长13.7%；2021年，全国专利转让许可次数42.2万次，是2012年的4.8倍；截至2022年9月，我国有效商标注册4152.3万件，累计批准地理标志产品2495个。核心专利、知名商标、优质地理标志产品等持续增加，创新型经济、品牌经济、区域特色经济和开放型经济加快发展……

“这一棚有2亩地，能出5000多公斤大叶香菜，今年行情好，又是丰收年。”在山东德州市庆云县东辛店镇的东锐果蔬种植基地，负责人谢俊军拔起一株大叶香菜，一股清香袭来。2019年，庆云大叶香菜获批农产品地理标志认证。目前，全县年种植面积6000余公顷，年产量在10万吨左右，已成为当地全面推进乡村振兴的主导产业之一。

一个农产品地理标志，带动一个产业，富裕一方百姓。截至2022年9月，我国地理标志专用标志使用市场主体达2万家，地理标志产品年直接产值超7000亿元，有力促进品牌经济和特色经济发展。

创新驱动的“源头活水”不断注入，高质量发展动力加速释放。国家知识产权局有关负责人表示，要以深入实施知识产权强国建设纲要和“十四五”规划为抓手，以建设中国特色、世界水平的知识产权强国为目标，深入贯彻落实党的二十大关于知识产权工作的决策部署，加快推进知识产权强国建设，更好服务党和国家事业发展大局。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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