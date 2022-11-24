本报记者 韩 鑫

家居企业个性化全屋定制系统，备受消费者青睐；主打专业电竞的新款高性能便携式计算机，销量表现创新高；物流企业推出数智化供应链兴农服务项目，助力优质农产品出深山……

不久前，工信部发布2022年新型信息消费示范项目名单，151个新产品和新服务脱颖而出，涵盖人们日常生活的不同侧面，折射出我国信息消费发展的蓬勃生机。

作为我国增长迅速、创新活跃、辐射广泛的消费领域，信息消费已成为市场扩内需、产业促升级的关键动力。工信部数据显示，今年前三季度，我国信息消费规模超过5万亿元，对经济稳增长的作用日益显著。

线上线下融合，中高端产品深入生活

戴上VR（虚拟现实技术）一体机，用户便可以跟另一个城市的好友远程打一场乒乓球。良好的交互性和沉浸感为消费者带来全新体验。“VR终端等智能化产品的演进，进一步激发新业态创新发展。”智能穿戴设备企业PICO的消费市场负责人易煊表示，目前公司已在各地建设超200个体验专区。

智能运动手环实时呈现学生心率，体育测试现场播报考核成绩……借助人工智能技术，智慧教育有了新进展。在河北唐山开平区，由科大讯飞自主研发的智慧操场系统在当地5所学校落地应用，通过创新传统体育教学和考试模式，在有效减轻教学负担、提升教学效率的同时，探索出智慧校园的多样化应用。

数字文娱形式不断拓展，公共服务模式加快普及。

“随着5G、人工智能、物联网等新一代信息技术加速普及推广，信息技术与娱乐文旅、教育培训、医疗健康等各领域的融合更加深入，不断促进信息消费提质扩容。”在中国信通院政策与经济研究所副总工程师张丽看来，当前信息消费发展正呈现新特征——

从业态看，线上线下融合新场景展现出巨大潜力。网上购物、线上外卖等平台提供的服务，有效回补了实体接触式消费；在线健身、云上观展等新业态，为促进消费持续复苏提供支撑；远程教育、互联网医疗等新场景，为公共服务提供保障。

从产品看，新型消费中高端产品深入大众生活。一方面，新产品持续向更高性能升级，可穿戴设备等新型智能硬件使用体验不断提升。另一方面，传统领域智能化转型层出不穷，智能家居产品从单点智能向全屋智能过渡，智能作业灯、错题打印机等教育类智能硬件向多样化、集成化方向发展。

新一代信息技术与经济社会融合程度不断加深，将不断形成新兴消费热点，持续延展信息消费的产业规模。根据中国信通院发布的《中国信息消费发展态势报告（2022年）》（以下简称《报告》），5G商用带动VR/AR、虚拟购物等新型服务快速发展，叠加新型智能终端加速普及，2020年至2025年间，将有望带动信息消费市场达到8.2万亿元。

消费群体规模持续扩大，内容供给能力不断提升

翻开近年来我国信息消费增长曲线图，市场规模从2014年的2.8万亿元增长至2021年的6.8万亿元，今年前三季度，在上半年达到3.24万亿元的基础上进一步扩大到超过5万亿元。信息消费何以实现快速增长？

——消费群体规模持续扩大并向两端延伸。

当前我国网民规模已突破10亿大关，互联网普及率达到74.4%。张丽分析，一方面，年轻人群网络使用程度更深，其对移动互联网的高度依赖将持续巩固线上消费习惯；另一方面，随着农民群体对智能手机等数字化“新农具”应用技术不断提升，以及我国加速推进智能终端的适老化和信息无障碍改造，信息消费群体覆盖面有望进一步拓展。

——内容供给能力不断提升，信息付费意愿持续增强。

随着信息接收载体从电脑、手机向智能汽车、智能音箱等新型终端设备扩展，信息消费应用场景加速向生活领域渗透延伸。与此同时，内容付费意愿也逐渐增强。《报告》提出，随着各大平台内容产品不断细分、向多元化发展，付费群体持续扩展，付费习惯逐步养成，将进一步壮大信息消费市场规模。

——政策利好接二连三，信息消费发展环境不断优化。

今年4月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，强调要扩大升级信息消费。8月，工信部组织遴选151个新型信息消费示范项目，探索形成了一批发展前景好、示范效应强的标杆项目和发展模式。

“长期引导和短期刺激相结合，线上消费与线下体验相结合，基建投资和平台下沉相结合，将加快释放信息消费新潜力，不断拓展信息消费新空间。”赛迪智库信软所信息化发展研究室主任许旭说。

仍需加大技术研发，激发消费意愿

信息消费如何持续助推经济增长和民生改善，为实现高质量发展注入源源不断的新动力？

加大技术研发，推动形成高质量供给。“以技术创新促进产品迭代，才能赢得消费者青睐、持续拓展信息消费市场。”易煊介绍，今年公司开始组建数据实验室，长线布局行业前沿技术，同时与产业链上下游供应商协同推动VR产品升级，最近新发布的全新一代VR产品，将在硬件配置上实现大幅提升。

推动形成高质量供给，就要加大新技术投入，加快消费类电子产品的智能化、个性化升级。据介绍，下一步工信部将着力提高关键核心能力，加快突破云计算、区块链等关键信息技术。

激发消费意愿，引导释放消费新潜力。张丽认为，要鼓励地方政府和各类企业通过发放信息消费券等模式，带动消费加速回补。同时，通过遴选一批“信息消费+乡村振兴”示范项目，总结形成可复制、可推广的经验做法，推动互联网企业等更多市场主体向农村居民提供更丰富、更优质的信息服务和产品，加快拓宽下沉市场。

推进信息消费体验中心建设，加快现有商业街区等场景的数字化改造……近年来，信息消费示范城市加快建设，不断引领形成信息消费新热点。下一步，工信部将建立健全长效评估和动态管理工作机制，鼓励有条件的地方组织开展示范城市建设现场经验交流活动，不断加大对信息消费示范城市的建设支持和经验推广力度。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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