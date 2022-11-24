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人民银行、银保监会要求

金融支持房地产市场平稳健康发展

2022年11月24日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月23日电  （记者吴秋余、欧阳洁）人民银行、银保监会近日发出《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求保持房地产融资平稳有序，稳定房地产开发贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，稳定建筑企业信贷投放，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期，保持债券融资基本稳定，保持信托等资管产品融资稳定。

　　《通知》提出，积极做好“保交楼”金融服务，支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款，鼓励金融机构提供配套融资支持。同时，《通知》要求积极配合做好受困房地产企业风险处置，做好房地产项目并购金融支持，积极探索市场化支持方式。

　　《通知》还提出，依法保障住房金融消费者合法权益，鼓励依法自主协商延期还本付息，切实保护延期贷款的个人征信权益。对于因疫情住院治疗或隔离，或因疫情停业失业而失去收入来源的个人，以及因购房合同发生改变或解除的个人住房贷款，金融机构可按市场化、法治化原则与购房人自主开展协商，进行延期展期等调整，相关方都要依法依规、信守合同、践行承诺。


　　《 人民日报 》（ 2022年11月24日 07 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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