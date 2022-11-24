邮政快递业
隐私面单日均使用量超1.5亿单
2022年11月24日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京11月23日电 （记者李心萍）国家邮政局数据显示，截至目前，邮政快递业隐私面单日均使用量超1.5亿单。
近年来快递业务量不断增长，全国日均快递业务量已超3亿件，数亿件快递产生和积累的大量寄递数据信息，给个人信息保护带来严峻挑战。今年3至9月，国家邮政局、公安部、国家网信办3部门联合开展了邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。
在各部门和邮政快递业的共同努力下，此项专项行动成效明显。截至目前，快手、抖音、唯品会等中小电商快件及当当、京东自营件已基本实现隐私面单覆盖，阿里巴巴隐私面单目前日均使用2500万件。
《 人民日报 》（ 2022年11月24日 07 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 重磅！央行和银保监会联合发文支持房地产市场平稳健康发展
- 人民网北京11月23日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实房地产长效机制，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展，人民银行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。 详情如下： 一、保持房地产融资平稳有序 （一）稳定房地产开发贷款投放。…
相关新闻
- 评论
- 关注