本报北京11月23日电 （记者李心萍）国家邮政局数据显示，截至目前，邮政快递业隐私面单日均使用量超1.5亿单。

近年来快递业务量不断增长，全国日均快递业务量已超3亿件，数亿件快递产生和积累的大量寄递数据信息，给个人信息保护带来严峻挑战。今年3至9月，国家邮政局、公安部、国家网信办3部门联合开展了邮政快递领域个人信息安全治理专项行动。

在各部门和邮政快递业的共同努力下，此项专项行动成效明显。截至目前，快手、抖音、唯品会等中小电商快件及当当、京东自营件已基本实现隐私面单覆盖，阿里巴巴隐私面单目前日均使用2500万件。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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