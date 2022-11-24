原标题：“数字经济与金融服务”——安盛集团董事长安东纳 高赛-格兰维尔在北京金融街论坛发表主题演讲

11月22日，2022金融街论坛期间举行的全球系统重要性金融机构会议上，全球保险巨头安盛集团董事长安东纳·高赛-格兰维尔围绕“数字经济与金融服务”的主题，进行了视频演讲。本次会议邀请境内外全球系统重要性金融机构代表分享了服务实体经济发展，加快数字化转型的实现路径、组织模式和重点领域等实践经验与发展战略。

在主题演讲中，安盛集团董事长格兰维尔高度关注数字化转型，并将其视为安盛未来保险战略的重要组成部分。他表示，一家保险公司不仅仅管理风险，还可以帮助预防风险，并将主要通过数据和数字化转型予以实现。展望未来，保险公司拥有利用数字化潜力的巨大机会。中国在数字化发展方面非常领先，中国保险业一直是大规模利用数字技术的先行者之一，并进行了大量创新。

“以气候为例。随着气候变化，自然灾害的频率和严重程度所引发的风险大大增加。作为保险公司，安盛大力投入增加绿色业务解决方案（目标是到 2023 年将绿色业务解决方案的总承保保费增加到13亿欧元），并通过专门致力于应对气候变化的子公司——安盛气候开发指数保险等解决方案，利用卫星数据在干旱或洪水泛滥的情况下自动触发赔付，并进一步利用这些气候数据来帮助和建议我们的客户如何应对不断增长的风险。“

“保险公司的专业知识和技能，传统上始终基于我们以负责的方式、利用信息来准确理解和评估各种风险的能力。我们日益数字化的经济将增加可用信息量（例如，可能来自卫星、无人机、传感器和联网物件等的信息数据）。始于云或人工智能的越来越强大的工具，将使保险公司能够利用这一系列数据所含的潜力，来保护我们的客户应对他们面临的风险，并进一步发展我们在风险预防方面的专业知识。” 安东纳 高赛-格兰维尔表示。

(责编：董童、李源)

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