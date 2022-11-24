原标题：欧科云链受邀参加全球数商大会，倡议发起“全球Web3数据联盟”

11月22日，2022全球数商大会首站落地新加坡。作为全球数商大会首次在海外设立的分会场，新加坡会场以“国际数据交易实践与数商生态建设”为主题，新加坡相关政府部门及上海数据交易所、新加坡科技工商协会（SGTech）、国际数据空间协会（IDSA）、谷歌、德勤、欧科云链等多家国际知名机构和企业代表共同参与，围绕全球数字经济发展、数据要素流通与交易、数据资产化探索等话题展开讨论。

作为上海数据交易所的新晋数商和深度合作伙伴，欧科云链受邀参会并发表主旨演讲，同时作为新加坡分会场的支持单位深度参与，与众多专家学者及企业机构共话数据要素市场发展。

Web3是技术驱动的数据变革

人类文明的进步始终伴随着信息和数据的积累与扩散。在漫长历史中，人类曾产生大量的数据，它们或被遗忘，消散于时间长河中，或被记录，沉淀为存留至今的历史。直到互联网的出现，让人类对数据的记录和使用进入全新阶段，数据作用更加凸显，其价值属性也逐渐成为社会共识。《经济学人》在2017年5月刊的封面故事中，更是将数据定义为“世界上最具价值的资源”。

如今，作为数字时代驱动经济社会与科技创新的关键生产要素，数据的经济价值和战略价值早已不言而喻。随着全球数字化转型不断加速，以及新一代信息技术的迭代升级与融合应用，数字经济正开启新一轮生产要素与商业模式的全面变革，Web3.0概念首当其冲。

在2022全球数商大会的新加坡会场上，来自欧科云链OKLink的产品总监肖仕琦也分享了他所理解的Web3.0——一场由技术创新驱动的数据变革，也是一种致力于将数据资产化的行业生态。

在肖仕琦看来，数据不仅是资源或者资产，更是一种权利载体。Web3.0将以技术创新驱动数据变革，改变当前互联网存在的数据集中和垄断问题，并通过数据资产化让更多企业参与到数据生产、提炼和创造中去，加速数据要素市场化进程；同时也将实现数据权利的转移，让每个个体都有机会拥有和处理属于自己的数据、数字资产与数字身份，真正享受数字生活。

“一辆车、一栋房、一首动听的音乐，甚至是正在举办的卡塔尔世界杯上的一粒精彩进球，这些有价值或有意义的事物，都能在Web3世界中通过数字化而具有更多价值，并且这种价值可以在全球范围内自由流转”，肖仕琦补充道。

Web3.0的发展离不开区块链技术，更离不开链上数据。欧科云链副总裁、欧科云链控股执行董事张超经常这样形容链上数据与web3.0的联系，“如果将Web3.0看作一个人，那区块链技术就是连接所有器官的血管，链上数据就是流动在血管里的血液，为全身细胞带去所需的物质和能量。只有发掘链上数据的价值，Web3.0才能真正具有生命力。”

用好链上数据，实现“破圈”加速度

Web3.0已成为全球最重要的创新生态和被广泛追逐的赛道之一，但现阶段选择链上数据赛道在旁人看来仍不明智。

这一赛道在海外已催生百亿美金的独角兽，一批优秀链上数据服务商备受市场青睐。但在国内，尽管区块链热度居高不下，但链上数据却从未成为热门赛道——区块链科技企业更注重区块链技术研发与应用创新，而将链上数据视为配套服务。

如何在区块链数据和web3赛道保持全球竞争力，成为欧科云链始终在思考的问题。宋代陆游曾说“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，明代大思想家王阳明也提出要“知行合一”。即便明知要干很多苦活、累活，但作为国内极少数很早就意识到链上数据未来重要性的企业，欧科云链选择躬身入局，用实践去探索可行的发展之路。

经过四年积累，欧科云链已成长为全球领先的区块链数据与技术服务商。如今，欧科云链收录的区块链数据量已经超过250TB，链上交易数据也接近240亿条，基本覆盖全球主流区块链网络。基于如此庞大的数据量，欧科云链研发并推出了Web3数据基础设施OKLink多链区块链浏览器，以及链上天眼和链上卫士等数据创新应用，基本形成基于链上数据分析与应用的全链条产品矩阵。

如今，这些创新服务及产品正在决策支持、研究咨询和数字安全等领域发挥着重要作用。

在决策支持方面，用户可以使用OKLink浏览器，从真实可信的数据中提取关键信息，判断市场规律及趋势；在研究咨询方向，欧科云链已和国内外多家知名媒体，以及中国人民大学、上海交通大学等高校建立深度合作，为他们的分析研究工作提供数据支持；而在数字安全领域，借助链上天眼系列产品，欧科云链仅在2021年一年就协助公安机构破获80余起涉虚拟资产案件，同时也与海外知名商业银行深入探讨利用链上数据为银行加密资产服务的风控体系构建提供数据与技术支持的可能性。

为了让更多人认识到链上数据价值，在探索更多应用场景的同时，欧科云链也在积极拓展“朋友圈”，提升区块链数据赛道的“破圈”速度。日前，欧科云链与上海数据交易所达成合作，正式成为上海数交所的数据服务商，为全球提供优质的区块链数据产品及服务的同时，也将与众多数商企业及机构加强联动，推动链上数据在更大范围内应用，激发数据要素价值，共建繁荣数商生态。

倡议发起“全球Web3数据联盟”，共建链上繁荣生态

此次上海数据交易所将新加坡作为“出海”首站，并在活动现场正式设立上海数据交易所-新加坡联络处，将为上海数据交易所国际板块建设奠定基础，有助于搭建起沪新两地沟通桥梁，推动两地数商生态互联互通，为构建国际数据流通准则提供实践经验，加速数商生态全球布局。

尽管身处全球数据大航海时代，但合作共赢才是数字经济发展的主旋律。数据要素市场如此，链上数据赛道更是如此。

当Web3来临之时，链上数据必将呈幂次级增长，其中蕴藏的价值更是难以想象。仅靠一家企业或某几家企业肯定无法完全释放链上数据的巨大潜力。

更重要的是，数据价值与流动性成正比，流动性越高，价值才会越大。正如肖仕琦在演讲中所强调的，“链上数据赛道应该是开放而非封闭的，是合作而非竞争的，是共赢而非独占地”。只有更多机构和用户认识到链上数据的重要性，积极参与其中，共建共创共享链上生态，链上数据才能充分流动起来，发挥出更大作用。

所以即便行业仍处于发展早期，欧科云链在赋能产业的同时，仍在不断尝试对外开放数据能力，通过鼓励UGC和Open API接口等方式，吸引更多伙伴参与和投身于链上数据赛道。

在2022全球数商大会的新加坡分会场，欧科云链也向全球发出倡议，号召各方贡献力量，充分发挥区块链精神，共同发起和组建“全球web3数据联盟”，共建共享繁荣链上生态，用技术链接美好未来。

(责编：董童、李源)

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