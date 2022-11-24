原标题：尚德机构2022Q3盈利1.68亿元：聚焦教学教研，坚持降本增效

11月23日，成人职业在线教育企业尚德机构公布了2022年第三季度财报。财报显示，今年第三季度，尚德机构获得净收入5.76亿元；净利润1.68亿元，同比增长81.1%。值得注意的是，本季度，尚德机构在运营费用同比下降24.5%的同时，新增学员同比增长44.7%，实现降本增效、稳健发展。

近年来，随着我国经济社会的不断发展，各行各业对于高素质职业人才的需求不断攀升，职业教育、终身教育因此备受国家重视，相关政策频发。但行业长期以来存在的复购率低、需求分散等诸多发展难题仍未解决。道阻且长，如何抱着敬畏之心持续深耕？或许从尚德机构这家企业的财报中，我们能够理清一丝脉络。

职业教育和终身教育需求旺 多元化战略显成效

随着终身教育理念的不断深入，包括大量在职人士等在内的成人对于学历、职业资格和技能等方面提升的需求也在增强。与此同时，随着就业市场对职业人才的素质要求不断提升，多个职业教育相关考试报名人数及难度全面激增。人数方面，例如，社会工作者职业资格考试报名人数自2019年起以每年10万人的幅度递增，2022年高达90万人报考；2022年8月，全国再次发布8.2万个城市社工岗位，热度持续上涨。

难度方面，例如，2022年8月，一向以高难度著称的会计专业技术初级资格考试再度“升级”，考试内容及教材较往年大改，冷门的非常规考点占比提高，进一步增加了考试的不确定性。

这些考试报名人数和难度的攀升，意味着竞争激烈程度的剧增。此时，高效扎实的复习备考，才是顺利通过的关键——而这，无疑会大幅提高考生对专业职业教育培训机构的需求。

据《中国职业教育行业发展现状分析与投资趋势研究报告(2022-2029年)》统计，2015年至2021年，中国职业教育市场规模从6623亿元增至9911亿元，复合年均增长率为8.4%，预计2022年将突破万亿级关口。

另据艾瑞咨询近日发布的《2022年全球职业教育行业发展报告》预计，到2023年，我国非学历教育（包括职业资格考试培训、职业技能培训和企业内部培训）市场规模将超过6400亿，其中职业资格考试培训和职业技能培训两个细分领域的市场规模将增至3671亿，复合增长率高达15.3%。

与此同时，职业教育和终身教育领域激增的需求又存在行业特殊性。一方面，学员的学习呈现出“时间少、碎片化、难坚持”三大特点；另一方面，学习“功利性”较强，极度追求效果或者说结果。这就对培训机构提出了极高的要求，只有产品服务体验足够好，能够最大程度帮助考生提高学习效率，又可以外化效果，才能真正得到市场的认可。

为更好地服务我国终身学习社会的建设，以及及时满足社会对职业人才的最新需求，尚德机构始终坚持多元化战略，并取得一定成效。三季度财报数据看，尚德机构新增学员13.5万人，同比增长44.7%，环比增长11.8%。

对此，尚德机构CEO刘通博表示：“在不断变化的经济和行业格局中，尚德机构三季度依旧取得了不错的成绩，利润持续增长，新增学员持续增加。这再次证明了我们坚持‘盈利优先与健康增长’战略的有效性。尚德机构通过进一步提升组织效率，完善产品战略，优化产品结构，打造出更加多元化的课程产品。特别是为应对不断增长的市场需求，我们不断拓展职业资格和技能培训课程种类，并获得了更多学员的认可，这部分课程的新增学员同比增长了91.3%。”

在尚德机构，有专门的团队负责市场分析调研，并根据市场需求设立培训课程。在社会工作者职业资格考试、MBA考试、硕士研究生考试等诸多职业教育、终身教育培训领域，尚德机构均有专门的教研团队根据各个学科内容的不同形式及特征，研发出具有针对性的培训课程。

以MBA考试培训为例，尚德机构首先会根据学员自身基础情况对其进行画像，并形成学员的个人能力测评等级报告，据此将学员与各大院校的招生偏好、申请门槛及提面招录难易度等进行匹配，帮助学员找到最适合自己的院校和专业，为其规划最合理的学习路径。

在面试培训环节，尚德机构特别设置了8分钟面试微课，讲师会针对学员面试材料准备过程中遇到的高频问题进行讲解，其中包括推荐信的结构、职业亮点的发掘、面试ppt的制作等等。为了进一步提升学员的管理能力和商业眼光，尚德机构还研发出面试真题经典20问及商业案例分析报告等参考资料，帮助学员快速了解院校面试考察重点，并针对性地进行准备。

从前期的志愿报考，到后期的笔试、面试，尚德机构为学员勾画好了一整条贯穿全程的路线图，学员只需摒除所有关于政策变化的担心与杂念，按图索骥、夯实基础、高效复习、扎实备考。这无疑让尚德机构成为了学员考研路上的“引路人”和陪伴者，自然也就在学员群体中形成了良好口碑。

坚持精细化运营 聚焦教学教研

深入分析财报数据不难发现，尚德机构三季度的业绩增长并非通过大规模营销换来的，而是由教学推动效果，进而推动口碑增长，最终带动业绩提升——这是一条完整的精细化运营通路，也是职业教育企业乃至整个教育行业健康增长的内在逻辑。

坚持降本增效、精细化运营，使得尚德机构三季度在新增学员增长的情况下，实现销售费用同比下降23.9%，环比下降8.2%；管理费用同比下降29.6%，环比下降4.7%；而整体的运营费用同比下降24.5%，环比下降7.4%。

尚德机构首席财务官兼首席战略官吕露的发言也印证了这一点。她表示：“三季度，尚德机构致力于降本增效、精细化运营，并取得显著成效——净利润同比增长81.1%，环比增长46.7%；净利率同比增长13.6个百分点，环比增长了8.6个百分点。”

尚德机构始终将工作重心聚焦于教学教研品质的提升。一直以来，尚德机构都在不断打磨每个细节，以精益求精的态度提高教学教研水平，进而提升学员的学习效率和学习体验。而主要的抓手，则是师资团队的培养和科技实力的提升。

在师资方面，尚德机构对教研教学团队倾注大量资源，例如成立专门的师训小组负责赋能教师成长，组织各类定期及非定期的培训，增加老师之间的交流和“头脑风暴”，不断创新各类教学方法，帮助老师们学习各类有效的教学技巧，并且形成自己独特的风格和特色。

在科技方面，尚德机构打造了功能强大的App，学员可以随时随地听课和刷题，高效利用碎片化时间。AI和大数据，还会根据学员的学习轨迹和错题特征为其出具个性化分析报告，包括考点掌握情况、做题正确率、学习建议等，并为其推送针对性题库，让学员的学习有的放矢。

依托前沿科技和优质师资力量，尚德机构搭建起教学、培训、组织、服务、产品等综合管理体系，在保证教学质量的同时实现了精细化运营。同时，尚德机构通过增强差异化、多元化等方式覆盖更多用户，不断提高平台的承载能力和产品供应能力，找到了得到市场验证的战略方法论，实现了高质量、可持续的发展。

深耕职业教育和终身教育19年多，尚德机构坚持修炼内功，已经在行业内建立起深厚积淀，为教学品质的持续提升提供保障，不断优化自身的教学教研、生态构建、业务协同、技术教研等多种维度的综合能力，实现了业务多元发展和健康稳健经营。

展望未来，刘通博表示：“尚德机构将继续本着‘为学员提供终身学习服务’的理念，依托自身成熟的市场策略和完善的师资教研体系，致力于为更多学员提供优质、多元化的课程，帮助学员提升职业技能和就业能力，实现公司健康、可持续发展。”

吕露则进一步指出：“未来，尚德机构将继续执行精细化运营与降本增效策略，进一步优化课程结构，丰富课程种类，提升教学质量，在实现公司长期发展的同时，为学员、股东和社会创造更大价值。”

(责编：董童、李源)

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