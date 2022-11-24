程林 何亮

11月23日，由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是目前全球范围内单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破。

此次下线的16兆瓦海上风电机组，叶轮直径252米，叶轮扫风面积约5万平方米，约相当于7个标准足球场大；轮毂高度达146米，约相当于一座50层大楼的高度。在额定工况下，单台机组每转动一圈可发电34.2千瓦时。根据多年平均发电量设计值，单台机组每年可输出超过6600万千瓦时的清洁电能，能够满足3.6万户三口之家一年的生活用电，可节约标煤约2.2万吨，减排二氧化碳约5.4万吨。

“16兆瓦机组在大型主轴轴承、超长轻量化叶片等关键核心部件的研发制造方面取得了重要的技术突破。机组运行状态监测的数字化水平高，能够针对台风等恶劣天气智能调整运行模式，确保风机安全和高效发电。”金风科技有限公司总工程师翟恩地介绍道。

“16兆瓦机组的成功下线，标志着我国风电装备产业实现了从‘跟跑’到‘并跑’再到‘领跑’的历史性跨越，创造了全球海上风电装备发展的最新标杆。”三峡集团董事长、党组书记雷鸣山表示，三峡集团将以党的二十大精神为指引，加大力度推广使用我国自主研发的“大国重器”，以实际行动支持先进装备制造业和实体经济的发展，为实现中国式现代化提供更多绿色电能。

一个多月前，在福建三峡海上风电国际产业园下线的13.6兆瓦海上风电机组曾是全球范围内叶轮直径最大、亚太地区单机容量最大的风电机组。“本次下线的16兆瓦海上风电机组再度刷新纪录，是我国海上风电发展的又一重要里程碑，同时也是福建三峡海上风电国际产业园助力产业链协同发展，促进上下游企业共同进步的又一生动实践。”三峡集团福建能投公司执行董事、党委书记雷增卷说。

(责编：申佳平、陈键)

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