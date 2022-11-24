记者刘霞

据美国太空网近日报道，加拿大一家初创公司计划于2025年前，将一辆可以为探索月球南极阴影坑的机器人供电的“移动电源车1号”送上月球。

目前，科学家们对南极附近被永久遮蔽的陨石坑特别感兴趣，因为它们的内部未被破坏，可能潜伏着能揭示太阳系过往的证据。但太阳光线永远无法到达这些陨石坑内部，任何探测它们的漫游车都必须依靠其车载电池供电，而这些电池能量有限。

为提供稳定的电力来源，斯特尔斯航天公司计划2025年前让一辆移动电源车在月球表面着陆，该车可以向陨石坑发射能量，给机器人探测器充电。

这款“移动电源车1号”重约30公斤，将搭载美国“直觉机器”公司的“诺瓦—C”着陆器，到达月球表面。月球车将在陨石坑内放置一个“充电立方体”，然后停在陨石坑边缘，并将太阳能电池板展开以对准太阳，电缆会将产生的电力传输到陨石坑内的充电立方体，机器人探测器可以在那里无线连接，并获取它们所需的能量。

该公司表示，在太空的真空环境下，无线充电技术将运行良好，为提高技术的可靠性，他们将使用为火星车、地球静止卫星和深空探测器开发的组件。

(责编：申佳平、陈键)

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