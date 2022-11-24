记者申铖

22日召开的国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础。

会议称，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势。要深入落实稳经济一揽子政策措施，稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现较好结果。

国家发展改革委新闻发言人孟玮日前表示，随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息、扩大制造业中长期贷款投放等一系列举措将在四季度集中显效，工业增长动力、投资信心将继续增强。

会议指出，前期推出财政金融政策支持重大项目建设、设备更新改造，是促投资带消费、稳经济调结构的重要举措，政策效应正在显现，还有很大潜力，同时各地情况有差异，由于多种原因有部分没落到位，要继续狠抓落实。

推动重大项目加快建设，重要项目协调机制要继续高效运转，推动项目加快资金支付和建设；加快设备更新改造落地，在已基本完成项目贷款签约基础上，要把工作重点转向专项再贷款发放和财政贴息拨付；稳定和扩大消费，支持平台经济持续健康发展，落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策；持续保障交通物流畅通，物流保通保畅工作机制要不间断协调；加大金融对实体经济支持力度，引导银行对普惠小微存量贷款适度让利，适时适度运用降准等货币政策工具；切实保障基本民生，做好困难群众、失业人员动态监测和救助帮扶……会议从六方面作出具体部署。

国务院发展研究中心宏观部第二研究室副主任李承健表示，稳经济一揽子政策和接续措施持续落地见效，对稳投资和扩消费将发挥积极作用，加上去年同期存在一定的低基数效应，四季度经济有望延续恢复发展态势。

会议强调，要强化督导和服务。11月底前，国务院各督导工作组赴有关地方，对稳经济一揽子政策措施落实情况进行督导和需要的服务帮助。

(责编：申佳平、陈键)

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