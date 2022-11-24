记者康逸

欧盟委员会22日提议，从明年1月起实施一项天然气限价机制。一旦欧洲市场天然气价格波动满足预先设定的条件，该机制将启动并把天然气价格上限设在每兆瓦时275欧元。

根据提议，这项天然气限价机制的触发条件为，作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心（TTF）天然气期货价格连续两周超过每兆瓦时275欧元，并且TTF天然气价格和全球液化天然气价格之间的价差连续十个交易日达到或超过58欧元。欧盟委员会同时表示，当市场价格不再满足设定条件，或限价影响欧洲能源安全，该机制将随时暂停生效。

欧盟委员会负责能源事务的委员卡德丽·西姆松在新闻发布会上表示，欧洲正在支付高昂的天然气价格，这损害了欧洲工业并给家庭带来巨大负担。

市场分析人士指出，目前设置的价格上限比预期更高，可能达不到实效，反而影响能源市场运作。目前，TTF天然气价格保持在每兆瓦时120欧元左右。

此前，欧盟成员国一直在设置天然气价格上限方面存在分歧。包括比利时、希腊、意大利和波兰在内的一些国家强烈要求实施天然气价格上限，而欧盟最大经济体德国则带头反对，认为设置天然气价格上限可能会导致欧盟更难获得急需的天然气供应，并减少抑制天然气消费的动力。

24日即将举行的欧盟能源部长特别会议将就这一提议进行讨论。

(责编：申佳平、陈键)

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