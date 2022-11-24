谢若琳

11月23日，备受关注的《阿凡达》续篇《阿凡达：水之道》确定于12月16日在国内院线上映。

这无疑引发广泛关注。2009年12月18日《阿凡达》首映，半个月后登陆中国院线，万人空巷一票难求。据报道，彼时武汉观众在民众乐园楼下排起几十米长队，预售票排到了3天之后。凭借震撼的视觉效果，《阿凡达》也成为中国影史首部票房破10亿元的电影。

事实上，《阿凡达》上映以后稳居全球票房榜首数十载，直到2019年7月份《复仇者联盟4》上映后，全球票房冠军才易主。2020年3月份，《阿凡达》重映，在国内斩获了3.75亿元票房佳绩。

因此，《阿凡达：水之道》定档后有效提振了电影行业信心，不少分析师预计，该片在国内的票房收入将超20亿元。受此消息影响，电影股强势反弹。

从另一个角度来看，《阿凡达：水之道》的定档令院线公司看到一线生机。根据东方财富Choice数据，今年前三季度，19家影视公司总营收319.23亿元，其中10家公司亏损，大多是以院线为主营业务的电影公司。

11月21日，英皇UA影城旗下7家门店同一时间发布终止经营公告。当日，全国累计营业影院数仅为6643家，营业率为53.5%。可以说，电影产业尤其是院线公司，已经到了危急存亡的时刻。

逆境之中，积极政策不断加码。11月21日，财政部发布通知，提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，用于支持少数民族语电影译制、国产影片放映和影院建设。

过去一年，全国性、地方性影院纾困政策文件频出，通过税收减免、租金减免、财政补贴、发放观影券等形式帮助电影行业纾解困难。

4月份，浙江温州、金华两市先后发文，按座位数给予影院补贴；5月份，江苏省出台电影业纾困“25条”，省级电影专资安排1000万元，为符合条件的贷款企业提供贷款贴息、担保费补贴和风险补偿；6月份，上海市电影局出台了《关于促进本市影院行业平稳健康发展的实施意见》，通过八项纾困政策提振行业信心；8月份，国家电影局发布《关于开展2022年电影惠民消费季的通知》，包括发放1亿元观影消费券，推动更多新片大片加快上映，推动纾困政策落地等。

与此同时，影院也在积极自救，从“做副业”搞相声、脱口秀、剧本杀，到卖小龙虾、提供午休、看电竞比赛和世界杯，影院不断努力探索求生。

过去20年，中国电影产业疾驰在快车道上，如今受疫情影响暂时“歇歇脚”，相信短期波动不改长期发展局势，多措并举之下，电影产业将很快回到正轨，当下正是吃劲的爬坡期，关键时刻仍需多方呵护。

对从业者而言，更应调整心态坚定信念，修炼好内功，整合资源摸清方向，开源节流共渡难关，为深蹲之后的下一次起跳积蓄能量。中国仍是全球两大电影市场之一，随着进口片大片补位，跨年档、春节档等重点档期临近，片荒问题有望进一步缓解。

(责编：申佳平、陈键)

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