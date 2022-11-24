记者 王丽新

临近年底，“第二支箭”、“金融16条”、保函置换预售监管资金等房地产利好政策频出，多地正抓住时机加速推地，吸引房企参与竞拍，以期借该窗口期抢收。

11月23日，沈阳市自然资源局浑南分局组织挂牌交易五宗地块；11月22日，常州市公共资源交易中心以网上挂牌方式公开出让4（幅）地块，总起价27.87亿元；11月21日，南京2022年第五批次集中供地15宗地块挂牌，总起始价为56.3亿元；11月18日，武汉市自然资源和规划局发布本年度第五批次“两集中”土地出让公告，共推出各类用地19宗，起始价总额约为116.24亿元……

“每个城市都有年度供地计划，为尽量提高完成率，年末供地会较为积极。”克而瑞研究中心副总经理杨科伟向《证券日报》记者表示，11月份以来，虽然房地产行业利好政策频出，但预计传导至投资端尚需要时间，所以暂时对土地市场影响不大，短时间内会继续保持低位运行，底价成交仍将是土地市场主流。

对此，诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄向《证券日报》记者表示，“在今年前几轮供地中，多城土拍市场表现较为冷淡，增加供地批次，可以分散土地供应集中度，减轻房企拿地压力，提高地块成交率。”

卖地收入有所降低

2022年的土地市场总体处于相对低位状态，卖地收入规模较去年有所降低，平均溢价率亦较低，因此也成为有实力房企“备货”的窗口期。

据中指研究院监测数据显示，截至11月23日，年内全国40个重点城市卖地收入1.87万亿元，而去年1月份至11月份为2.73万亿元。

“从重点城市的房企拿地情况来看，央企、国企、地方平台以及优质民营房企是拿地主力军。”陈霄表示，华润置地、中海地产、保利发展、龙湖集团等全国性大型房企仍然在拿地中处于领先地位。

从多家第三方统计机构数据来看，以新增货值TOP100房企为指标样本，今年前10个月，华润置地、保利发展、中海地产、滨江集团、招商蛇口、万科以及绿城中国新增货值均超过了千亿元。总体来看，新增货值长期集中于销售TOP20的房企中，剩余80家房企新增货值仅占25%。

“我们的投资拓展部已经缩编裁员，全年都没有定投资拿地目标和相关支出计划，全公司的重点都聚焦在销售存货和保证交付上。”某民营房企人士向《证券日报》记者透露，从公司过去储备的土地规模来看，目前仍能满足未来两三年的供货，在不确定的市场中，管理层倾向于保守经营。

行业内也有新现象值得关注。“现在我们公司重点投资项目是代建业务，这是轻资产业务，虽然利润不高，但胜在‘旱涝保收’。” 另有房企相关人士向《证券日报》记者如是称。

多地加大土地供应规模

事实上，为了抓住年底最后一波政策窗口期，多地正全力开启加速供地模式，以期提升土地市场热度。

11月25日10时，佛山市禅城区石湾里水季华厂4万平方米宅地将于网上竞拍，起始价为12.99亿元；11月22日消息，常州市自然资源和规划局日前挂牌钟楼区1宗商住地，起始价19.11亿元；11月21日，南通启东市挂牌4宗商品住宅地块，总起价25.3亿元……

除了这些无需集中供地的城市外，在22个重点城市中，已有多城启动年内第五批集中供地，以期完成2022年卖地收入指标。

据中指研究院监测数据显示，截至目前，南京、苏州、无锡、武汉等4个城市已经发布了第五批集中供地信息。而11月22日，北京昌平区城投未来科学城集团在其公众号发布了供地预告，意味着北京即将迎来今年第五批次集中供地。

“因大部分城市土地出让金缴清周期延长至1个月以上，部分城市甚至允许至土拍后的6个月内，所以今年投资预算不足的房企，在年末供地中亦有一定的参拍能力。”中指研究院土地事业部负责人张凯如是称。

而对于接下来土地市场的走势，业内广泛关注的是，11月份以来，民企债券融资支持工具（“第二支箭”）持续发力，利好民营房企融资的政策接连出台，对于提升土地市场活跃度是否有所助力？

“这对提振房地产市场信心以及缓解房企资金压力有着重要意义。”陈霄表示，对土地市场而言，房企融资环境得到改善后，若资金面相对充裕，会间接提升拿地积极性。不过，房企资金面获得全面改善仍需要一定时间，预计短期内地方土地市场或难有较大突破和改善。

“支持房企融资，主要是缓解当前债务压力，防止风险扩大。”中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示，其最要紧的是解决“生存”问题而不是发展，拿地是“发展”问题，只有销售回暖，民营房企融资恢复通畅，其流动性紧张明显缓解，民营房企才会提高拿地意愿。

对此，张凯表示，预计年末所供土地将以底价成交为主，央企、国企拿地更加积极。

(责编：申佳平、陈键)

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