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北京推进高校毕业生就业服务 预计年底前提供岗位18.7万个

2022年12月03日08:40 | 来源：新华网
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原标题：北京推进高校毕业生就业服务 预计年底前提供岗位18.7万个

　　新华社北京12月2日电（记者陈旭）为了给2023届高校毕业生提供专业化、市场化就业服务，北京市人力资源和社会保障局近日联合4家经营性人力资源服务机构共同开展“筑梦青春 成‘就’未来”主题活动。从即日起到今年底，4家经营性人力资源服务机构将在各自平台搭建分会场，预计提供各类北京地区就业岗位18.7万个。招聘单位包括国企、事业单位、外企、民营企业等近7000家企事业单位。

　　4家经营性人力资源服务机构分别是猎聘网、智联招聘、中智招聘、科锐国际。活动期间，他们将邀约有招聘需求的用人单位发布岗位，持续开展行业性、专业性、区域性特色招聘，为北京地区毕业生提供更多高质量就业机会。

　　据悉，该活动是2023年北京地区高校毕业生就业服务季活动的组成部分。服务季活动自今年9月22日起开展，将持续到今年底，已举办招聘会93场，吸引用人单位2200余家，发布招聘岗位4.2万余个；开展直播带岗、就业创业指导、政策解读等活动共24场；举办研究生、专精特新等特色专场活动；组织北京大学、北京理工大学、北京工业大学等校园网络专场招聘会。

　　此外，北京市各区将持续针对困难家庭（个人）高校毕业生，分类建立台账，实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，精细化施策促进就业，积极引导离校未就业高校毕业生参加就业见习和职业培训。

(责编：赵竹青、陈键)
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