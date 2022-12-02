人民网北京12月2日电 （记者余璐）水文化是中华文化的重要组成部分，也是水利事业不可或缺的重要内容。12月1日，第二届水文化国际研讨会以线上线下结合方式召开，国内外专家学者围绕“古代文明中的水与环境：传统、技术与文化”主题，进行了深入探讨。

“中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉。”水利部国际合作与科技司副司长、一级巡视员李戈表示，中华民族几千年的历史，从某种意义上说就是一部治水史。黄河文化、长江文化、大运河文化等，见证了中华文化的起源、兴盛、交融、积累、传承，包含了很多对水与环境关系、水与可持续发展的思考和实践。

李戈介绍，今年，水利部印发了《“十四五”水文化建设规划》，以保护、传承、弘扬、利用为主线，积极推进水文化建设，全面融入新阶段水利高质量发展。他期待相关国际组织、科研机构和大学等分享对水文化的认知和实践，以史为鉴，以邻为鉴，为人类共建美好地球家园、共谋人类可持续发展贡献智慧。

中国水利水电科学研究院党委书记、副院长彭静表示，水文化是因水而成的精神价值和生活方式。两千多年前，老子“上善若水，水利万物而不争”，就是中国水文化养成的一种非常浓缩的、高境界的精神价值和生活方式。传承、创新水文化是中国水利水电科学研究院的重要使命，中国水利水电科学研究院长期致力于水文化基础设施建设、水文化研究、世界遗产申报和保护等，为全球水文化传承与发展做出了积极贡献。

“水文化是世界文明进步的共同财富，希望本次研讨会能够进一步搭建国际水文化交流平台，促进水文化的可持续发展，繁荣全人类丰富多样的灿烂水文化。”彭静说。

联合国教科文组织（UNESCO）自然科学部水科学司司长、政府水文计划（IHP）秘书长阿布·阿曼尼表示，面对当今全球水挑战，各国应基于科学与实际证据做出相关决策，学习、传承古文明中基于自然的解决方案。他表示，当今各国应转变思维方式，对人与水的关系形成新的认知，加大水知识公众教育力度，从历史经验中汲取智慧，携手共创更好的未来。

联合国教科文组织（UNESCO）驻华代表夏泽翰赞赏了中国自古以来的水智慧，肯定了中国在水文化传承保护方面的突出成就。他表示，水对人类文明的延续至关重要，历史上的文明古国无一不因水而生、依水繁荣。水是实现联合国2030年可持续发展议程的基础，必须充分认识水文化，将水的文化价值融入水领域的决策中。他期待本届研讨会能够促进各方交流互鉴，共同保护、弘扬优秀水文化。

都江堰水利发展中心党委书记朱泽华表示，都江堰是“天府之国”的水源工程，是世界上最成功的无坝引水工程，是人与自然和谐共生的典范，其承载的丰富哲学思想、执政理念、科学水平、优秀品德及其与之相关的民族情感是中华民族水利史上和发展史上的瑰宝。

“我们愿与国内外水文化相关群体组织、社会团体和专家学者加强沟通交流，共同深入挖掘都江堰水文化遗产的利用、传承和保护，助推建设‘国际知名、国内一流’灌区榜样。”朱泽华说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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